Ricette di Samya, la scomposta di ricotta e lamponi da Mattino Cinque

Dalle nuove ricette Mattino Cinque la ricetta di Samya della scomposta di ricotta e lamponi, un dolce al cucchiaio non solo goloso ma anche molto facile da preparare. Pochi passaggi e avremo nel nostro frigo il dessert perfetto per i nostri ospiti, fresco e delizioso. La pasta frolla la compriamo già pronta perché le ricette di Samya sono sempre molto veloci ma volendo possiamo ovviamente preparare anche questa se abbiamo tempo. Per il resto basta una frusta elettrica e poi scegliamo la frutta fresca che preferiamo. Dalle ricette Mattino 5 il consiglio è di provare con i frutti rossi, i frutti di bosco, una vera delizia. Ecco la ricetta di Samya con la ricotta e la pasta frolla. Appuntamento a lunedì per le nuove ricette in tv su Canale 5.

LA RICETTA DELLA SCOMPOSTA DI RICOTTA E LAMPONI DI SAMYA – RICETTE MATTINO CINQUE

Ingredienti: 200 g di pasta frolla, 400 g di ricotta di pecora, 100 g di lamponi, 100 ml di panna fresca, 60 g di zucchero a velo e 40 g di canditi

Preparazione: abbiamo la pasta frolla già pronta, con il mattarello la stendiamo e adagiamo nella teglia foderata con carta forno e mettiamo in forno a 200 gradi per 20 minuti.

Montiamo con la frusta elettrica la panna fresca versata in una ciotola. In un’atra ciotola uniamo la ricotta con lo zucchero a velo e lavoriamo con la frusta elettrica, qui aggiungiamo anche i canditi a pezzettini, la panna montata. Adesso lavoriamo con delicatezza per non smontare. Copriamo con la pellicola e mettiamo in frigo, si deve ben raffreddare.





Facciamo raffreddare la pasta frolla e la sbricioliamo a pezzi grossi. Nelle coppe possiamo comporre il nostro dolce. Iniziamo con un po’ di crema di ricotta, livelliamo un po’ e aggiungiamo uno strato di pezzi di posta frolla, altra crema di ricotta, livelliamo e completiamo con i lamponi o anche con altri frutti di bosco.