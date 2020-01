Ricette di Carnevale, sono golose le bugie allo zabaione

Tra le ricette di Carnevale la ricetta delle bugie allo zabaione. Non solo serviamo le bugie ma aggiungiamo acanto al dolce di Carnevale anche lo zabaione, avremo così una vera delizia. I triangoli fritti di Carnevale con la crema allo zabaione e non ci sarà bisogno di altro per festeggiare. Un ottimo dolce di Carnevale per grandi e bambini. E’ una delle ricette dolci suggerite da Sale e pepe, ovviamente una ricetta perfetta, da provare, come tutte le altre ricette Sale e pepe. Non perdete però anche le altre ricette di Carnevale che vi suggeriamo.

LA RICETTA DELLE BUGIE ALLO ZABAIONE – LE RICETTE DI CARNEVALE

Ingredienti: 300 g di farina 00, 2 grammi di bicarbonato, 1 grammo di sale, mezzo limone, 20 g di zucchero semolato, 60 ml di latte, 1 uovo, 60 g di burro, olio, zucchero a velo

Per lo zabaione: 6 tuorli, 110 g di zucchero, 130 millilitri di marsala

Preparazione: iniziamo sciogliendo il burro morbido nel latte, non dobbiamo metterlo sul fuoco mescoliamo. Un una ciotola piccola sbattiamo l’uovo con la scorza di limone grattugiata. Sul piano di lavoro creiamo la classica fontana di farina, aggiungiamo sale, zucchero, bicarbonato e la scorza di limone grattugiata. Al centro dell’incavo della fontana di farina aggiungiamo l’uovo sbattuto con latte e burro, mescoliamo con la forchetta e poi lavoriamo il tutto con le mani. Otteniamo un impasto non appiccicoso. Formiamo la classica palla e avvolgiamo in un panno e poi copriamo con una ciotola. Dividiamo in 4 parti, cospargiamo con lo zucchero a velo, stendiamo e otteniamo 4 sfoglie spesse 1 o 2 mm; possiamo usare la macchina o il matterello.





Rifiliamo le sfoglie con la rotella e le rendiamo larghe 8 cm, dividiamo in tanti triangoli e al centro incidiamo tutti con un coltello. Disponiamo su carta forno. Friggiamo in olio ben caldo ma pochi alla volta, scoliamo con la pinza, asciughiamo su carta da cucina e completiamo con lo zucchero a velo.

Passiamo allo zabaione e in una ciotola d’acciaio versiamo tutti gli ingredienti e 3 cucchiai di acqua, mettiamo a bagnomaria e sbattiamo con la frusta, togliamo dal fuoco quando si è addensato e versiamo nelle coppe o bicchierini servendo con le bugie.