I biscotti di Natalia Cattelani, la ricetta dei biscotti a fiore per La prova del cuoco

A La prova del cuoco oggi 30 gennaio 2020 la ricetta dei biscotti a fiore di Natalia Cattelani, la ricetta dolce La prova del cuoco per fare i biscotti di pasta frolla con la marmellata o con la Nutella ma anche con la crema. Come sempre le ricette dolci di Natalia Cattelani sono tutte facili e veloci da realizzare ma questa anche di più perché dopo avere fatto la pasta frolla al cacao o semplice non usiamo il matterello ma solo le mani e avremo i biscottini a fiore deliziosi per tante occasioni golose. Sono i biscotti a fiore con frolla e marmellata da regalare agli amici, da fare gustare ai bambini a merenda o a colazione. La ricetta dei biscotti a fiore di Natalia Cattelani è una vera delizia, perfetta per fare i dolci in casa con tutta la famiglia. Ecco la dolce ricetta La prova del cuoco di oggi.

LA RICETTA DEI BISCOTTI A FIORE DI NATALIA CATTELANI – RICETTE DOLCI LA PROVA DEL CUOCO

Ingredienti: 250 g di farina 0, 30 g di cacao, 50 g di amido di mais, 100 g di zucchero a velo, 80 g di burro, 80 g di panna fresca, 1 uovo, 1 cucchiaino di lievito per dolci – marmellata o Nutella

Preparazione: impastiamo per la frolla la farina con tutti gli ingredienti, scegliamo se aggiungere il cacao o lasciarla bianca. Lavoriamo velocemente il tutto ricordando di usare il burro freddo a pezzetti e anche la panna fresca.





Dai due panetti, al cioccolato e semplice, facciamo prima due salamotti e poi con le mani prendiamo delle noci di impasto, facciamo le palline, sempre usando solo le mani. Le palline le disponiamo sul piano da lavoro leggermente infarinato e schiacciamo con il palmo della mano, otteniamo dei dischetti. Al centro di ogni dischetto disponiamo il fondo di un bicchiere, che sarà più piccolo del diametro del dischetto. Abbiamo così un dischetto con il cerchio disegnato al centro, come un fiore. Infatti partendo dal cerchio disegnato fino al bordo dei dischetti ritagliamo con il coltello i petali del fiore. I petali devono essere pari perché li uniamo a due a due ottenendo una punta all’orlo. Farciamo al centro con la marmellata o con la Nutella o la crema. Mettiamo in forno a 180 gradi per circa 15 minuti e facciamo raffreddare, gustiamoli tutti.