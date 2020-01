La ricetta della torta elettrica di nonna Giustina a Detto Fatto

Sarà di certo ottima la torta elettrica di nonna Giustina vista a Detto Fatto oggi 31 gennaio 2020 ma è anche molto carina da vedere; leopardata è ovviamente ispirata a Elettra Lamborghini. Carino il disegno che Giustina forma all’interno della torta e riprende anche con uno stencil quando la torta si è raffreddata. Un gioco di colori e di cacao e zucchero a velo. La ricetta della torta leopardata di Detto Fatto è perfetta per la colazione, la merenda, per un regalo dolce a un’amica. Ecco gli ingredienti della ricetta della torta elettrica di Detto Fatto suggeriti da Nonna Giustina.

LA RICETTA DI NONNA GIUSTINA DELLA TORTA ELETTRICA – RICETTE DETTO FATTO

Ingredienti torta elettrica – Per l’impasto scuro: 78 g di farina, 1 uovo, 40 ml di yogurt, 40 g di zucchero, 30 ml di olio di semi, 10 g di cacao e 4 g di lievito

Per l’impasto bianco e rosso: 300 g di farina, 160 ml di yogurt bianco, 160 g di zucchero, 130 ml di olio di semi, 4 uova, 1 bustina di lievito, rum q.b., 1 vasetto di colorante rosso

Preparazione: montiamo le uova con lo zucchero, otteniamo un composto chiaro e spumoso, aggiungiamo adesso lo yogurt e l’olio, il rum, lavoriamo e aggiungiamo un po’ alla volta la farina con il lievito, mescoliamo bene il tutto. Otteniamo un composto omogeneo, senza grumi.

Preleviamo 200 grammi di impasto e aggiungiamo il colorante rosso.

Per l’impasto al cacao seguiamo lo stesso procedimento del primo impasto.

Imburriamo e infariniamo la teglia e ricopriamo la base con il composto chiaro. Formiamo tre spirali con il composto al cacao. Con il composto rosso facciamo una spirale sopra il composto scuro. Con il composto al cacao facciamo un’altra spirale sul composto rosso. Versiamo il composto chiaro e ricopriamo le spirali. Proseguiamo adesso di nuovo con la spirale al cacao, la spirale rossa e ancora la spirale al cacao. Completiamo versando altro composto chiaro. Mettiamo in forno a 180 gradi per 30/40 minuti. Decoriamo con il cacao in polvere aiutandoci con uno stencil leopardato.