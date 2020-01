La ricetta delle girelle bicolore di Cotto e Mangiato

Tra le nuove ricette Cotto e Mangiato la ricetta dei biscotti bicolore, la ricetta delle girelle bicolore. Tessa Gelisio su Italia 1 come sempre ci delizia con le sue ricette facili e veloci e oggi 31 gennaio 2020 ha proposto la ricetta di questi biscotti bicolore, le girelle con impasto bianco e impasto al cacao con crema di nocciole. Sì nell’impasto scuro delle girelle di Cotto e Mangiato c’è anche la deliziosa Nutella. Se siete golosi di dolci e biscotti non potete quindi perdere la ricetta di Cotto e Mangiato. Le girelle a due colori saranno perfette per la colazione e la merenda di tutta la famiglia. Non perdete le altre ricette in tv, i biscotti, le torte e ogni altra golosità.

LA RICETTA COTTO E MANGIATO DEI BISCOTTI BICOLORE

Ingredienti: 300 g di farina, 80 g di zucchero, 1 uovo, 1 tuorlo, 140 g di burro, 1 baccello di vaniglia, 1 cucchiaino di lievito, un pizzico di sale, 1 cucchiaio di crema di nocciole, 15 g di cacao amaro

Preparazione: lavoriamo la farina con lo zucchero, l’uovo intero e in più un altro tuorlo, il burro, i semi di vaniglia, il pizzico di sale e il lievito. Impastiamo il tutto e otteniamo un panetto che dividiamo in due parti. In una parte aggiungiamo la crema di nocciole e il cacao in polvere.

Stendiamo i due panetti di pasta e otteniamo due cerchi e mettiamo nel congelatore per 5 minuti.





Sovrapponiamo i due impasti prima il bianco e poi quello al cacao, ci aiutiamo con la carta forno, arrotoliamo insieme e mettiamo di nuovo nel congelatore per 10 minuti. Tagliamo a fette il rotolo bicolore e otteniamo le girelle. Disponiamo le girelle sulla teglia foderata con la carta forno e mettiamo in forno a 180 gradi per 20 minuti. Facciamo raffreddare e spolveriamo con lo zucchero a velo.