Ricette Geo: facciamo frittelle dolci di ricotta

Il Carnevale si avvicina e da Geo arrivano delle ricette perfette anche per le feste, magari da preparare ai bambini! Che ne dite della ricetta delle frittelle dolci di ricotta? La ricetta è stata suggerita nella puntata di Geo in onda il 30 gennaio 2020 su Rai 3. Il dolce buonissimo, è stato preparato da Diego Scaramuzza che ha condiviso con i telespettatori del programma di Rai 3 questa deliziosa ricetta dolce.

E le ricette sono sicuramente sempre molto apprezzate, lo spazio dedicato alla cucina italiana, alla tradizione culinaria piace moltissimo al pubblico di Rai 3. Vediamo quindi come si preparano queste buonissime frittelle dolci di ricotta.

FRITTELLE DOLCI DI RICOTTA. LA RICETTA DA GEO

La ricetta sembra perfetta per le feste di Carnevale ma non solo

Per 4 persone

100 g farina 00

250 g ricotta

2 uova

2 cucchiai zucchero

1 bustina lievito per dolci

1 busta vanillina

qb scorza di limone

qb scorza di arancio

qb olio per friggere

Per la copertura

qb zucchero semolato

qb cannella

Procedimento: la ricetta delle frittelle dolci di ricotta è davvero molto semplice, vediamo quindi come si prepara.

Dopo aver fatto scolare la ricotta in uno scolapasta per circa 30, lavoratela con lo zucchero e le uova. Aggiungete gli altri ingredienti e per ultimo la farina. Friggere in olio bollente e passarle nello zucchero e cannella. Le frittelle sono pronte!

Vi ricordiamo che potrete vedere tutte le ricette di Geo sul sito Raiplay dove troverete anche tutte le puntate del programma.

