Sal De Riso prepara la torta diplomatica per le ricette La prova del cuoco

Che delizia la ricetta della torta diplomatica che Sal De Riso ha proposto a La prova del cuoco oggi 31 gennaio 2020. Come sempre Sal De Riso a La prova del cuoco ci regala ricette dolci molto golose e questa volta la torta diplomatica è davvero semplice da fare. Possiamo magari comprare magari la sfoglia fare tutto il resto in casa se non siamo bravissimi in cucina con i dolci. Il tempo per la preparazione della torta diplomatica di Sal De Riso a La prova del cuoco è lungo ma il risultato ci stupirà. Ecco dalle nuove ricette La prova del cuoco la ricetta dolce di oggi della torta di De Riso. Non perdete le altre ricette in tv.

LA RICETTA DELLA TORTA DIPLOMATICA DI SAL DE RISO – RICETTE DOLCI LA PROVA DEL CUOCO OGGI 31 GENNAIO 2020

Ingredienti – Per la pasta sfoglia: 1 kg di farina, 550 g di acqua, 3 g di sale, 1 kg di burro – Pan di Spagna: 300 g di uova, 180 g di zucchero, 100 g di farina, 80 g di fecola, 1 limone grattugiato, 1 bacca di vaniglia – Per inzuppitura all’aroma di alchermes: 250 g di acqua, 250 g di zucchero, 250 g di alchermes – Per la crema pasticcera alla vaniglia e cioccolato bianco: 200 g di burro, 200 g di cioccolato bianco, 1 chilo di crema pasticcera, bacca di vaniglia, infuso di vaniglia – Zucchero a velo





Preparazione: iniziamo dalla sfoglia e sciogliamo il sale nell’acqua, aggiungiamo tutti gli ingredienti nella planetaria e impastiamo, avvolgiamo il panetto nella pellicola, 2 ore in frigo. Rendiamo malleabile il burro, otteniamo un rettangolo che disponiamo sulla sfoglia stesa a rettangolo ma ben più grande. Sfogliamo la pasta dando 2 giri a 4. Mettiamo in frigo 1 ora e poi altri 2 giri a 4. Facciamo riposare qualche ora e tiriamo allo spessore di 3 mm circa. Bucherelliamo la pasta e facciamo riposare 1 ora, mettiamo in forno a 180 gradi per 18 minuti circa, spolveriamo con lo zucchero a velo e poi altri 5 minuti a 230 gradi.

Per il pan di Spagna: montiamo i tuorli con metà dello zucchero, il limone grattugiato, la vaniglia, uniamo farina e fecola e poi l’albume montato con il resto dello zucchero. Mettiamo in forno a 170 gradi per 15 minuti.

Per l’inzuppitura sciogliamo lo zucchero nell’acqua a 30 gradi e aggiungiamo lo sciroppo all’aroma di alchermes.

Per la crema montiamo il burro con la polpa di vaniglia, l’infuso e il cioccolato bianco, poi uniamo in più tempi la crema pasticcera, montiamo 3 minuti ancora. Componiamo il dolce iniziando con la sfoglia creiamo sopra i ciuffi di crema e adagiamo il pan di spagna bagnato bene. Altra crema, altra sfoglia con la parte zuccherata a contatto con la crema. Completiamo con lo zucchero a velo e mettiamo in frigo 2 ore.