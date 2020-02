La ricetta della crostata al limone di Cotto e Mangiato

Sono come sempre facili e veloci le ricette Cotto e Mangiato e questa volta vi suggeriamo la ricetta della crostata al limone, la ricetta di un dolce delizioso. E’ Tessa Gelisio a suggerire come fare la crostata al limone, ovviamente con un guscio di pasta frolla fatta in casa e un ripieno di crema al limone. Lavoriamo velocemente la pasta frolla e la mettiamo in frigo, poi in poco tempo e senza farina prepariamo il goloso ripieno, la crema al limone. Tutto in forno e abbiamo la crostata Cotto e Mangiato, una delle ricette dolci perfette sia per la colazione che per la merenda ma anche come dessert semplice e goloso dopo un pranzo o una cena. Ecco tra le ricette dolci Cotto e Mangiato la ricetta di Tessa Gelisio della crostata farcita con la crema al limone.

LA RICETTA DI TESSA GELISIO DELLA CROSTATA AL LIMONE – RICETTE DOLCI COTTO E MANGIATO

Ingredienti – Per la frolla: 300 g di farina, 150 g di zucchero, 100 g di burro, 1 uovo, 1 tuorlo, mezza bustina di lievito, la buccia di limone grattugiata

Per la crema: 2 limoni bio, 2 uova, 20 g di burro, 100 g di zucchero

Preparazione: nella ciotola versiamo le uova, la farina, il lievito, lo zucchero, la scorza di limone grattugiata, il burro ammorbidito e lavoriamo il tutto con le mani. Avvolgiamo il panetto ottenuto nella pellicola e mettiamo in frigo, lasciamo 30 minuti minimo.

A fiamma bassa prepariamo la crema; versiamo nel pentolino lo zucchero e le uova, mescoliamo e aggiungiamo il succo di due limoni e il burro, mescoliamo e facciamo addensare, ioteniamo la crema al limone.

Prendiamo il panetto dal frigo e dividiamo un due parte, la parte più grande che sarà circa ¾ del panetto e una più piccola. Stendiamo il panetto grande e foderiamo la tortiera già imburrata e infarinata o foderata con la carta forno. Versiamo all’interno la crema di limone e copriamo con il disco piccolo, sigilliamo i bordi. Mettiamo in frigo a 180 gradi per 30 minuti.