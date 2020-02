Samya ci coccola con i panini dolci al cioccolato, ricette Mattino 5

Ancora una volta Samya per le ricette Mattino 5 ci regala un dolce da provare, la ricetta dei panini al cioccolato, i panini dolci con la Nutella. Samya per i suoi panini soffici e dolci utilizza il cioccolato al latte spalmabile ma noi possiamo utilizzare ciò che preferiamo, l’importante è congelare il ripieno prima di farcire i panini golosi. Come sempre le ricette di Samya su Canale 5 sono facili da realizzare, questa un po’ meno veloce perché i panini devono lievitare più volte, ma vale la pena attendere per un risultato perfetto. Possiamo preparare i pani di Samya con i nostri bambini. Ecco la ricetta da Mattino Cinque per fare i panini dolci al cioccolato.

LA RICETTA DEI PANINI AL CIOCCOLATO DI SAMYA – LE RICETTE MATTINO 5

Ingredienti: 350 g di farina 00, 100 g di cioccolato al latte spalmabile, 100 ml di latte, 2 uova, 60 g di burro, 50 g di zucchero, 1 bustina di lievito e un pizzico di sale

Preparazione: iniziamo scaldando un po’ il latte, lo rendiamo tiepido e aggiungiamo il lievbito, facciamo sciogliere.

Sul foglio di pellicola versiamo la Nutella e formiamo in salsicciotto che avvolgiamo nella pellicola stessa, mettiamo nel congelatore e facciamo indurire, ci vuole più o meno 1 ora.

Nell’impastatrice versiamo la farina, il pizzico di sale, solo 1 uovo e lo zucchero, lavoriamo il tutto aggiungendo il latte; possiamo anche farlo a mano. Lavoriamo 10 minuti e uniamo il burro quasi a pomata, a temperatura ambiente, impastiamo altri 10 minuti.

Versiamo l’impasto nella ciotola di vetro e copriamo con la pellicola e un canovaccio, facciamo lievitare circa 30 minuti. Poi formiamo otto panini.

Prendiamo il salsicciotto di cioccolata congelato e tagliamo a dadini. Mettiamo un dadino di cioccolato nel centro del panino e chiudiamo bene ottenendo una pallina che schiacciamo un po’. Disponiamo i panini con il ripieno al cioccolato sulla teglia foderata con la carta forno. Facciamo lievitare per 30 minuti coperti. Sbattiamo l’uovo avanzato e spennelliamo i panini, poi mettiamo in forno a 180 gradi per 20 minuti.