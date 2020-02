Natalia Cattelani ci coccola con la torta al caramello e caffè, ricetta La prova del cuoco

Che meraviglia la ricetta della torta caramello e caffè di Natalia Cattelani dalle ricette La prova del cuoco di oggi 6 febbraio 2020, una ricetta dolce che non possiamo perdere. E’ la torta con crema al caramello e caffè che Natalia Cattelani ricopre anche con la panna montata. Il tutto decorato in modo molto semplice. Si taglia la fetta di torta e si scopre che è davvero molto golosa. Come sempre le ricette delle torte di Natalia Cattelani sono fantastiche, facili e veloci ma soprattutto buonissime. Ecco dalle nuove ricette dolci La prova del cuoco la ricetta della torta al caffè e caramello con panna montata di Natalia Cattelani, la ricetta del dolce da provare subito e in ogni occasione.

LA RICETTA DELLA TORTA DI NATALIA CATTELANI – RICETTE DOLCI LA PROVA DEL CUOCO OGGI 6 FEBBRAIO 2020

Ingredienti torta al caramello e caffè di Natalia Cattelani: 360 g di farina, 280 g di zucchero, 100 g di burro, 3 uova, 220 g di latte, 1 bustina di lievito per dolci

crema per la farcitura, 250 g di formaggio spalmabile, 120 g di zucchero, 60 g di acqua, 150 g di caffè

Decorazione: 200 g di panna montata, chicchi di caffè ricoperti di cioccolato

Preparazione: nella ciotola versiamo la farina con lo zucchero, uniamo le uova e il burro morbido, lavoriamo e aggiungiamo il latte e alla fine il lievito setacciato. Imburriamo lo stampo da 24 cm di diametro, versiamo dentro il composto e mettiamo in forno a 180 gradi per 40 minuti, statico.

Passiamo intanto alla farcitura e nel tegame sciogliamo lo zucchero con l’acqua, facciamo caramellare, togliamo dal fuoco e uniamo il caffè calco, mettiamo sul fuoco e mescoliamo, dobbiamo ottenere un composto omogeneo.

Teniamo da parte 2 cucchiai di questo composto, il resto invece lo facciamo raffreddare e aggiungiamo il formaggio, mescoliamo, otteniamo la crema che versiamo nella sacca da pasticcere.

Adagiamo la torta sul piatto di portata, bucherelliamo con il manico di un cucchiaio di legno. Nei buchi versiamo la crema al caramello e caffè. Copriamo con la stessa crema tutta la superficie.

Ricopriamo adesso tutto con la panna montata e decoriamo con chicchi di caffè e caramello che abbiamo tenuto da parte e fatto leggermente restringere.