Salame di cioccolato, la ricetta di Cinzia Fumagalli a La prova del cuoco

Dalle ricette La prova del cuoco di oggi 11 febbraio 2020 la ricetta del salame al cioccolato, il dolce che non va in forno che non si cuoce ma va in frigo ed è una vera delizia. E’ la ricetta del salame al cioccolato di Cinzia Fumagalli e a prepararlo sono Elisa Isoardi e Claudio Lippi. E’ la lezione di cucina della chef, la ricetta La prova del cuoco di questa settimana, una dolce che piace a tutti. La Fumagalli lo serve in modo particolare ma noi possiamo anche solo tagliarlo a fette. Può andare in frigo o nel congelatore. Ecco la ricetta completa per fare il salame di cioccolato e biscotti secchi de La prova del cuoco.

RICETTE DOLCI LA PROVA DEL CUOCO – LA RICETTA DEL SALAME AL CIOCCOLATO DI CINZIA FUMAGALLI

Ingredienti: 3 tuorli pastorizzati, 150 g di cioccolato fondente, 150 g di burro morbido, 100 g di zucchero a velo, 50 g di cacao amaro, 20 ml di Marsala, 200 g di biscotti secchi,





Preparazione: nella ciotola lavoriamo il burro morbido con lo zucchero a velo, possiamo lavorare con la frusta mano o con la frusta elettrica. Aggiungiamo i tuorli pastorizzati. La Fumagalli consiglia anche di comprare quelli che si comprano già pastorizzati. Aggiungiamo poi il cacao amaro, mescoliamo bene e possiamo aggiungere il cioccolato fuso, mescoliamo bene, abbiamo un composto omogeneo. Aggiungiamo quindi un po’ di zenzero a pezzettini, ma solo se vogliamo. Aggiungiamo anche il Marsala, in alternativa al liquore possiamo aggiungere il caffè. Lavoriamo il tutto.

Mettiamo i biscotti nel canovaccio e sbricioliamo con il pesta carne. Cinzia sceglie i savoiardi ma vanno bene anche altri biscotti secchi. Aggiungiamo nel composto, uniamo le noci appena tostate e mescoliamo.

Versiamo tutto il composto sulla carta forno bagnata e strizzata e formiamo il rotolo, il salame con l’aiuto della carta. Avvolgiamo nella carta forno e chiudiamo stretto, ai lati chiudiamo come si fa con le caramelle. Mettiamo in frigo per almeno 5 ore. Possiamo anche metterlo nel congelatore.

Cinzia ha servito a fette il salame di cioccolato aggiungendo il succo d’arancia e le scorzette di arancia.