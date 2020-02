Le castagnole di Carnevale di Natalia Cattelani, la ricetta La prova del cuoco 13 febbraio 2020

Altre ricette di Carnevale da La prova del cuoco e oggi la ricetta delle castagnole di Carnevale di Natalia Cattelani è la delizia del giorno. 13 febbraio 2020 e la puntata del giovedì de La prova del cuoco regala una sorpresa dietro l’altra ma quando arriva il momento della ricetta di Carnevale di Natalia Cattelani è vera golosità Castagnole fritte e castagnole al forno perché con la stessa ricetta si possono fare entrambe le cotture. Le castagnole al forno di Natalia Cattelani diventano rosa, scopriamo come con la ricetta competa. Le più buone però per Carnevale sono sempre le castagnole fritte. Non perdete le altre ricette in tv di oggi.

LA RICETTA DELLE CASTAGNOLE DI CARNEVALE DI NATALIA CATTELANI PER LA PROVA DEL CUOCO OGGI 13 FEBBRAIO 2020

Ingredienti – Per l’impasto: 300 g di farina, 80 g di zucchero, 80 g di burro, 2 uova, 2 cucchiaini di lievito, buccia di limone, un paio di cucchiai di bagna all’aroma rum

Per le castagnole al forno: 1 bicchiere di bagna all’aroma di alchermes, 1 bicchiere di zucchero semolato

Per le castagnole fritte: zucchero semolato e 1 bicchiere di bagna per dolci

Preparazione: mescoliamo il burro morbido con lo zucchero, aggiungiamo il limone bio grattugiato, mescoliamo e aggiungiamo nella ciotola anche le uova, mescoliamo e aggiungiamo la farina. Lavoriamo il tutto ma aggiungiamo la farina un po’ alla volta per capire se dobbiamo metterla tutta. Aggiungiamo anche il lievito e adesso lavoriamo con le mani. Se vogliamo possiamo anche aggiungere un aroma, una bagna.

Otteniamo un panetto da cui ricaviamo dei filoncini e poi tagliamo a tocchetti, un po’ come si fa con gli gnocchi. Lavoriamo tra i palmi delle mani per arrotondare i tocchetti di impasto.

Disponiamo le palline sulla teglia foderata da carta forno. Mettiamo in forno a 180 gradi per 12 o 15 minuti massimo. Togliamo dal forno e le passiamo subito prima nella bagna e poi nello zucchero semolato.

Possiamo anche friggere le castagnole in olio ben caldo profondo e poi scoliamo su carta e passiamo subito nello zucchero semolato.