Un amore di torta da Detto Fatto la ricetta dolce per San Valentino

E’ Antonino Orfanò a Detto Fatto oggi 13 febbraio 2020 a suggerire la ricetta della torta di Sana Valentino, la ricetta amore di torta. Un dolce goloso, semplice, romantico per tutti gli innamorati che il 14 febbraio festeggiano il loro amore. Non è la soloia torta pan di Spagna e panna montata perché per Detto Fatto Antonino ha pensato a una torta per San Valentino con una base di croccantino goloso, ovviamente non mancano le fragole e un po’ di liquore, la panna montata e la forma a cuore. Se non avete ancora pensato a quale dolce preparare per il vostro amore ecco dalle nuove ricette Detto fatto l’idea giusta. Controllate se avete già tutti gli ingredienti necessari per il dolce di San Valentino suggerita a Detto Fatto oggi.

LA RICETTA DETTO FATTO QUESTO AMORE DI TORTA DI ANTONINO ORFANO’ – RICETTE DI SAN VALENTINO

Ingredienti – Per il croccantino: 100 g di cereali, 200 g di cioccolato fondente – Per la crema: 1 litro di latte, 250 ml di panna montata, 200 g di fragole, 200 g di zucchero, 170 g di amido di grano, 10 ml di liquore aromatico, 4 tuorli, 1 limone – Per il pan di Spagna: 150 ml di bagna, 100 g di farina 00, 100 g di zucchero, 4 uova intere – Per la decorazione: 400 g di fragole, 250 ml di panna montata

Preparazione: iniziamo dallo strato di croccantino e facciamo sciogliere a bagnomaria il cioccolato, quindi versiamo sui cereali e misceliamo il tutto. Versiamo il tutto su un foglio di carta forno e ricopriamo con un altro foglio, stendiamo con il mattarello e otteniamo uno spessore di 3 o 4 mm circa. Lasciamo riposare in frigo per 20 minuti minimo.

Passiamo alla crema con le fragole, tagliamo le fragole a dadini e versiamo nella ciotola con 2 cucchiai di zucchero, il succo di mezzo limone e 10 ml di liquore, lasciamo macerare. La crema la prepariamo come sempre scaldiamo il latte con la scorza di limone. A parte in una ciotola lavoriamo i tuorli con lo zucchero e con l’amido di grano, uniamo al latte caldo e mescoliamo, facciamo cuocere. Aggiungiamo le fragole, se vogliamo frullate, alla crema, facciamo raffreddare e poi aggiungiamo la panna montata.

Prepariamo il pan di Spagna nel modo classico e mettiamo in forno a 200 gradi per 25 minuti circa. Tagliamo il croccante a forma di cuore della misura dello stampo usato per il pan di Spagna. Tagliamo il pan di Spagna in due strati. Ricopriamo il croccante con un leggero stato di crema con fragole e adagiamo nel vassoio. Sopra aggiungiamo il pan di Spagna che bagniamo e copriamo con la crema, altro pan di Spagna e altra bagna, altra crema e completiamo con le fragole fresche della decorazione e la panna montata.