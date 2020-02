Kiss Cake, la ricetta di Alessandro Capotosti per Detto Fatto e per l’amore

Per le ricette di San Valentino la kiss cake di Alessandro Capotosti, la torta che è una cheesecake che non va in forno ma solo in frigo. Siete ancora in tempo per preparare la torta al vostro amore con questa ricetta di Detto Fatto. Una cheesecake bianca e rossa, la farcitura di formaggio spalmabile e mascarpone e la salsa ai lampini ma c’è anche la base di biscotto e burro. Una kiss cake facile da fare ma molto carina da servire. Ovviamente forma a cuore per San Valentino ma per le altre occasioni va bene anche tonda. Non perdete questa e le altre ricette Detto Fatto, le ricette di Capotosti e le altre.

DETTO FATTO RICETTE 14 FEBBRAIO 2020 – LA RICETTA DI CAPOTOSTI DELLA KISS CAKE

Ingredienti – Per la base: 100 g di biscotti secchi, 60 g di burro fuso – Per la decorazione: 120 g di panna montata, 100 g di lamponi freschi, 30 g di amido di mais, una rosa edibile – Per la farcitura: 250 g di formaggio spalmabile, 100 g di zucchero a velo, 100 g di mascarpone, 85 g di panna da montare, 1 bacca di vaniglia, la scorza di 1 limone

Preparazione. Per la base frulliamo i biscotti e aggiungiamo il burro fuso, mescoliamo bene e versiamo sul fondo dello stampo, pressiamo bene. Se non abbiamo la teglia a forma di cuore usiamo un coppapasta a forma di cuore nello stampo. Sulla base versiamo la crema di formaggio che abbiamo fatto lavorando il mascarpone il formaggio spalmabile, lo zucchero a velo, la panna liquida, la vaniglia, la scorza di limone grattugiata. Mettiamo in frigo minimo 2 ore.

Per fare la sala di lamponi: li laviamo e mettiamo nel pentolino con l’amido di mais, cuociamo per circa 25 minuti e frulliamo, facciamo raffreddare.

Togliamo la torta dallo stampo e decoriamo con la panna, completiamo con la salsa ai lamponi e petali di rosa.