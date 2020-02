Laura e Sergio Barzetti preparano tiramisù ai frutti di bosco, ricette La prova del cuoco

A La prova del cuoco oggi 14 febbraio 2020 nel giorno di San Valentino la ricetta del tiramisù ai frutti di bosco di Sergio Barzetti e sua moglie. Laura e Sergio Barzetti in cucina per la ricetta dolce La prova del cuoco per festeggiare il giorno degli innamorati. Stanno insieme da 20 anni e si sono innamorati proprio grazie alla cucina, questo è il loro dolce. Zabaione, meringa, frutti di bosco freschi, coulis per inzuppare i biscotti e possiamo assemblare il tiramisù di Sergio Barzetti. Ecco tra le ricette La prova del cuoco come Mr Alloro prepara il suo tiramisù con i frutti di bosco. Auguri a tutti con questa delizia. Non perdete le altre ricette La prova del cuoco di oggi e non solo.

LA RICETTA DI BARZETTI DEL TIRAMISU’ AI FRUTTI DI BOSCO – RICETTE LA PROVA DEL CUOCO OGGI 14 FEBBRAIO 2020

Ingredienti – 1 confezione di biscotti all’uovo, 200 g di frutti di bosco – Per la meringa: 125 g di albumi, 50 g di zucchero, succo di limone q.b. – Per lo sciroppo: 200 g di zucchero, 50 ml di acqua – Per lo zabaione: 3 torli, 40 ml di Moscato, 50 g di zucchero, 500 g di mascarpone e il sale – Per il coulis di frutti di bosco: 100 ml di acqua, 50 g di zucchero, 200 g di frutti di bosco

Preparazione: per fare lo sciroppo facciamo bollire 200 g di zucchero con 50 ml di acqua, raggiungiamo i 121 gradi. Intanto, montiamo gli albumi con lo zucchero e le gocce di limone e in due tempi aggiungiamo qui lo sciroppo continuando sempre a montare, otteniamo così un composto sodo, la meringa.

A bagnomaria cuociamo i tuorli con lo zucchero e il moscato sempre sbattendo con la frusta, otteniamo lo zabaione. Facciamo raffreddare e amalgamiamo lo zabaione con il mascarpone, uniamo la meringa con delicatezza.

Passiamo al coulis e facciamo bollire l’acqua e lo zucchero, uniamo i frutti e frulliamo il tutto. Facciamo raffreddare. Possiamo comporre il tiramisù e nella pirofila partiamo dai biscotti inzuppati nel coulis che disponiamo in un primo strato. Aggiungiamo la crema al mascarpone e i frutti freschi. Proseguiamo con gli strati e completiamo con i frutti di bosco e mettiamo in frigo almeno 30 minuti prima di servire.