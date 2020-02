La ricetta dei ravioli fritti ripieni di Samya, ricette Mattino 5

Le ricette di Carnevale non bastano mai e in questi giorni le ricette di Samya ci aiutano a realizzare i dolci più golosi per la festa più allegra. La ricetta dei ravioli fritti ripieni di marmellata è uno dei dolci perfetti, una delle ricette Mattino 5 da non perdere. I ravioli fritti di Samya sono da fare non solo a Carnevale ma anche in altre occasioni. Doppia lievitazione ma non così lunga e in due ore avremo i ravioli fritti già pronti da mangiare. Con la ricetta Mattino Cinque non la solita ricetta di Carnevale ma molto di più. Ecco come Samya ha preparato i suoi ravioli dolci ripieni di marmellata di arance.

RICETTE DI CARNEVALE, FACCIAMO I RAVIOLI FRITTI RIPIENI DI MARMELLATA D’ARANCIA DI SAMYA – RICETTE MATTINO 5

Ingredienti: 500 g di farina 00, 3 uova, 150 ml di latte tiepido, 100 g di miele, 70 g di burro fuso, marmellata d’arancia, 1 cubetto di lievito di birra, scorza grattugiata di mezzo limone, olio di arachidi per friggere, sale

Preparazione: nella planetaria versiamo la farina, il lievito di birra, la scorza di mezzo limone grattugiata, il pizzico di sale, il miele, il burro fuso e iniziamo a impastare. Aggiungiamo due uova intere e in più un tuorlo; teniamo da parte l’albume. Impastiamo bene il tutto e versiamo il composto nella ciotola di vetro, copriamo con la pellicola e con il canovaccio e facciamo lievitare per circa 30 minuti.Intanto, sbattiamo con la forchetta il bianco dell’uovo tenuto da parte. Stendiamo la pasta sul piano di lavoro infarinato, usiamo il matterello. Otteniamo con il coppapasta dei dischetti che spennelliamo da un lato con l’albume. Farciamo al centro con della marmellata di arance e chiudiamo con un altro disco. Sigilliamo bene i bordi e premiamo con i rebbi della forchetta. Disponiamo sulla teglia foderata con la carta forno, copriamo con il canovaccio e facciamo lievitare 30 minuti.

Friggiamo in olio ben caldo e abbondante, facciamo dorare su entrambi i lati. Scoliamo su carta da cucina e possiamo scegliere se passarli nello zucchero semolato o lasciarli semplici