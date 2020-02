I bomboloni fritti di Giustina, la ricetta Detto Fatto

Che bontà la ricetta dei bomboloni fritti Detto Fatto, la ricetta di oggi di nonna Giustina, la ricetta dei bomboloni fritti e ripieni con la crema al mascarpone o con la crema pasticcera. Diventa una delle ricette di Carnevale semplicemente aggiungendo allo zucchero semolato alla fine anche le codette colorate. Come sempre le ricette di Giustina a Detto Fatto sono una vera golosità per tutta la famiglia e in questi giorni di Carnevale i bomboloni fritti con la crema non possono mancare. Scopriamo nel dettaglio dalla ricetta Detto Fatto di oggi 20 febbraio 2020 gli ingredienti e i passaggi per un risultato goloso e perfetto.

LA RICETTA DEI BOMBOLONI FRITTI DI NONNA GIUSTINA – RICETTE DETTO FATTO PER CARNEVALE

Ingredienti: 550 g di farina manitoba, 100 g di zucchero, 100 ml di acqua, 100 g di burro, 25 g di lievito di birra, 5 tuorli, 3 albumi, olio di semi di arachide, codette di zucchero colorate – Per la crema di mascarpone ai lamponi: 150 g di mascarpone, 40 g di zucchero e 100 g di lamponi – Per la crema pasticcera: 500 ml di latte, 160 g di zucchero, 70 g di farina, 2 tuorli

Preparazione: setacciamo la farina e versiamo nella planetaria con lo zucchero, il lievito di birra fresco sbriciolato, i tuorli, gli albumi e avviamo, aggiungiamo un po’ alla volta l’acqua. Possiamo anche impastare a mano, altrimenti 5 minuti a velocità bassa e poi facciamo riposare 2 minuti e ripetiamo il tutto per 3 volte. Aggiungiamo il burro freddo di frigo e versiamo l’impasto nella ciotola, copriamo con la pellicola.

Formiamo delle palline con l’impasto lievitato e adagiamo sulla teglia foderata con quadrati di carta da forno. Copriamo con la pellicola e facciamo lievitare altre due ore. Scaldiamo abbondante olio di semi di arachide in padella e immergiamo le palline schiacciate e friggiamo girando più volte. Preleviamo con la schiumarola e scoliamo su carta da cucina.

Cuociamo i lamponi con zucchero e acqua, filtriamo il succo con il colino a rete. Lavoriamo con la forchetta il mascarpone aggiungendo il succo di lamponi.

Passiamo alla crema pasticcera e mettiamo il latte sul fuoco. In una ciotola sbattiamo i tuorli con lo zucchero, uniamo la farina setacciata. Versiamo il latte a filo sul composto con le uova e mescoliamo, versiamo di nuovo nel pentolino e facciamo cuocere mescolando sempre, facciamo addensare. Facciamo raffreddare la crema. Farciamo i bomboloni fritti ancora caldi e passiamo nello zucchero e per Carnevale anche nelle codette colorate.