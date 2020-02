La ricetta del creme caramel al cocco di Samya

Un’altra ricetta dolce di Samya dalle ricette Mattino 5 ed è la ricetta del creme caramel al cocco fresco. La bella e brava Samya aggiunge alle sue ricette un’idea per una merenda golosa e molto semplice da preparare. E’ una ricetta che Samya suggerisce soprattutto per i bambini ma in realtà è buonissima anche per i grandi, tanti adorano il creme caramel. L’aroma del lime, l’inconfondibile sapore del cocco e poi la cottura in forno e alla fine tutto in frigo. Avremo in un solo gesto il dolce di Samya con tutto il suo caramello. Di seguito gli ingredienti e i facili passaggi per preparare il creme caramel al cocco di Samya. Non perdete le altre ricette Mattino 5, le altre ricette di Samya.

RICETTE MATTINO 5 – LA RICETTA DEL CREME CARAMEL AL COCCO DI SAMYA

Ingredienti creme caramel Mattino Cinque: 5 uova, 300 ml di latte, 200 ml di latte di cocco, 120 g di zucchero, 1 lime, 1 pezzo di cocco fresco, caramello q.b.

Preparazione creme caramel di Samya: iniziamo grattugiando la scorza del lime, solo la parte verde. Mettiamo il pentolino sul fuoco e versiamo il latte e il latte di cocco, la scorza appena grattugiata del lime, portiamo a bollore. Spalmiamo tutto l’interno dello stampo per plum cake con il caramello.

Nella ciotola rompiamo le uova e aggiungiamo lo zucchero, lavoriamo con la frusta elettrica e poi aggiungiamo il latte che abbiamo fatto un po’ intiepidire, lavoriamo lentamente con la frusta elettrica. versiamo il tutto nello stampo già rivestito con il caramello. Disponiamo lo stampo nella teglia più grande con un po’ di acqua calda. Mettiamo in forno a 160 gradi per circa 1 ora.

Intanto, tagliamo il cocco fresco a lamelle. Togliamo il dolce dal forno e facciamo raffreddare in frigo. Capovolgiamo il dolce nel piatto da portata. Decoriamo con le fettine di cocco fresco.