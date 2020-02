Per Carnevale il ciambellone Arlecchino di Antonino Orfanò, ricetta Detto Fatto

Tra le ricette di Carnevale la ricetta del ciambellone Arlecchino Detto Fatto è senza dubbio tra le più colorate e allegre. Immaginiamo che il ciambellone Arlecchino di Antonino Orfanò visto a Detto Fatto oggi 21 febbraio 2020 sia anche molto goloso. Un ciambellone soffice con sopra il cioccolato fuso e anche dei cioccolatini. Tagliato a fette è davvero un bel dolce per festeggiare il Carnevale. Ideale per una festa di Carnevale, per la colazione, la merenda, per grandi e bambini. Ecco la ricetta del ciambellone colorato dalle ricette Detto Fatto.

LA RICETTA DEL CIAMBELLONE ARLECCHINO PER CARNEVALE – RICETTE DETTO FATTO DI ANTONINO

Ingredienti ciambellone colorato Detto Fatto – per l’impasto: 250 g di burro, 150 g di zucchero semolato, 150 g di zucchero di canna, 8 uova, la scorza di 1 arancia e di 1 limone bacche di vaniglia, sale, 350 g di farina, 1 bustina di lievito, 100 ml di latte, 50 ml di panna – Per colorare l’impasto: 200 g di fragole mature, 1 bustina di tè verde matcha, 1 cucchiaio di cacao amaro, 1 cucchiaio di curcuma – Per decorare: 250 g di cioccolato al latte, 100 g di confetti al cioccolato, 40 ml di olio di semi di riso

Preparazione: nella planetaria o in una semplice ciotola versiamo il burro e lo zucchero, aggiungendo in ordine le uova, gli aromi, il sale, la farina, il lievito e poi il latte. Lavoriamo bene il tutto e solo dopo aggiungiamo a mano la panna, non lo facciamo con la planetaria altrimenti si monta.

Coloriamo l’impasto: dividiamo in 4 parti il composto, in 4 ciotoline creiamo i 4 colori diversi. Immergiamo la bustina di tè matcha in acqua a bollore e poi versiamo nella ciotolina, abbiamo l’impasto verde. Frulliamo le fragole e versiamo in un’altra ciotola con l’impasto e abbiamo il rosa. Aggiungiamo nella terza la curcuma e nella quarta il cacao.

Imburriamo e infariniamo lo stampo per ciambella e iniziamo a versare i 4 composti colorati con un cucchiaio, li sovrapponiamo come preferiamo. Mettiamo in forno a 180 gradi per 30 minuti. Sciogliamo il cioccolato a bagnomaria e versiamo sul ciambellone appena sfornato. completiamo con i cioccolatini colorati.