Torta alle pere e cioccolato di Samya, la ricetta da Mattino Cinque

Un’atra ricetta di Samya, la ricetta della torta alle pere e cioccolato, una delle ricette dolci di Mattino 5. Questa volta la bella e brava Samya ha aggiunto alle ricette Mattino Cinque una torta al cioccolato fondente ma sempre facile e veloce da eseguire. Il dolce delle pere e l’amaro del cioccolato fondente renderanno la torta una vera delizia ma tra gli ingredienti c’è anche altro, come la panna fresca e il cacao dolce. Completiamo infatti la torta pere e cioccolato di Samya con il cacao dolce in polvere. Una torta Mattino 5 perfetta per la colazione e la merenda, si prepara in pochissimo tempo e sarà perfetta per tutta la famiglia. Ecco la ricetta.

TORTA ALLE PERE E CIOCCOLATO DI SAMYA – RICETTE MATTINO CINQUE

Ingredienti torta pere e cioccolato di Samya: 3 pere, 3 uova, 100 g di cioccolato fondente, 120 g di farina manitoba, 50 g di panna fresca, 40 g di fecola di patate, 30 g di burro, 1 bustina di lievito per dolci, cacao dolce in polvere q.b.

Preparazione: sbucciamo le pere, togliamo il torsolo e tagliamo a dadini, una grandezza media. Mettiamo una casseruola sul fuoco, a bagnomaria sciogliamo il cioccolato fondente con il burro, mescoliamo.

Nella ciotola versiamo le uova intere, aggiungiamo la panna liquida e lavoriamo con la frusta elettrica. Uniamo la fecola di patate e la farina manitoba, anche il lievito. Lavoriamo bene. Uniamo la cioccolata sciolta con il burro, lavoriamo sempre con la frusta e poi aggiungiamo le pere. Se abbiamo paura che le pere diventino nere aggiungiamo appena sbucciate un po’ di succo di limone. Amalgamiamo l’impasto e versiamo nella teglia con cerniera già rivestita con la carta forno. Livelliamo l’impasto e mettiamo in forno a 180 gradi già raggiunti per 35 minuti. Facciamo sempre la prova stecchino. Sforniamo il dolce e facciamo intiepidire, completiamo la torta pere e cioccolato con il cacao dolce in polvere.