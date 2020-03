Il migliaccio di Cotto e Mangiato, la ricetta dolce buona sempre

Il migliaccio di Cotto e Mangiato si gusta sempre, è una ricetta dolce perfetta per ogni occasione e non solo a Carnevale. Possiamo preparare il migliaccio in poco tempo, prima la farina cotta e poi la crema, uniamo i due composti e versiamo il tutto nello stampo a cerniera, avremo un dolce goloso per tutta la famiglia. E’ una delle ricette Cotto e Mangiato degli ultimi giorni, una ricetta dolce di questa settimana suggerita da Tessa Gelisio, quindi ben dopo Carnevale perché davvero il migliaccio piace a tutti ed è la torta perfetta dalla colazione alla merenda. Ecco come si fa il migliaccio con la ricetta Cotto e Mangiato. Non perdete le altre ricette in tv e le altre ricette di Tessa Gelisio su Rai 1.

LA RICETTA COTTO E MANGIATO PER FARE IL MIGLIACCIO

Ingredienti migliaccio: 250 g di latte, 250 g di acqua, mezzo limone, 30 g di burro, 1 cucchiaio di zucchero, un pizzico di sale e 100 g di farina di semola – Per la crema: 350 g di ricotta, 3 uova, 250 g di zucchero, 1 arancia e mezza tazzina di liquore

Preparazione: tagliamo in modo grossolano la buccia del mezzo limone. Nella pentola mettiamo l’acqua e il latte, la scorza de limone, 30 g di burro, il cucchiaio di zucchero, un pizzico di sale e la farina di semola. Mescoliamo e facciamo cuocere a fuoco moderato per 5 minuti minimo, il tempo di addensarsi. Togliamo adesso le bucce di limone e facciamo raffreddare il composto.

Passiamo alla crema e nella ciotola mettiamo la ricotta, lo zucchero le 3 uova e il succo d’rancia, mezza tazza di liquore e possiamo lavorare tutto magari con lo sbattitore. Aggiungiamo anche il primo composto e amalgamiamo bene. Versiamo il tutto nello stampo con cerniera di 28 cm foderato con la carta forno. Mettiamo in forno a 180 gradi per 40 – 45 minuti. Completiamo poi con lo zucchero a velo