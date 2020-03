La ricetta perfetta delle zeppole di San Giuseppe al forno con la crema

Si avvicina la festa del papà e non può mancare la ricetta delle zeppole di San Giuseppe. Possiamo preparare per San Giuseppe le zeppole fritte o le zeppole al forno, questa volta vi suggeriamo le zeppole di San Giuseppe al forno, le classiche ma senza amarena perché non piace a tutti o perché magari in casa non tutti le abbiamo. Aggiungiamo invece lo zucchero a velo o magari sul ciuffo di crema la granella di zucchero. E’ una delle ricette dolci per la festa del papà per cui occorre una buona dose di pazienza. Bisogna prima preparare la pasta choux, formare le zeppole, metterle in forno e intanto preparare la crema, farcire poi le zeppole e attendere un po’ prima di gustarle. Di certo l’attesa sarà ricompensata dalla bontà del dolce. Ecco la ricetta perfetta per le zeppole di San Giuseppe al forno, le zeppole del 19 marzo.

LA RICETTA DELLE ZEPPOLE DI SAN GIUSEPPE AL FORNO

Ingredienti zeppole di San Giuseppe – per 4 zeppole grandi: 150 g di farina, 250 ml di acqua, 4 uova, 45 g di burro, un pizzico di sale

Per la crema pasticcera: 200 g di latte intero, 2 tuorli, 20 g di maizena, 70 g di zucchero, 50 g di panna fresca liquida e mezzo baccello di vaniglia

Preparazione: ovviamente iniziamo dalla pasta choux, nella pentola versiamo l’acqua e il burro tagliato a pezzetti, facciamo sciogliere e appena arriva a bollore aggiungiamo la farina a pioggia tutta in una volta. Mescoliamo rapidamente e quando il composto si addensa proseguiamo la cottura fino a quando il composto si stacca dalla pentola; si deve formare una patina sul fondo. Versiamo il tutto nella ciotola e facciamo intiepidire.

In un’altra ciotola versiamo le uova e le aggiungiamo una alla volta all’impasto sempre mescolando per farle incorporare bene. Un pizzico di sale, lavoriamo ancora e otteniamo un composto liscio che versiamo nel sac à poche con bocchetta stellata.

Scaldiamo il forno a 200 gradi ventilato. Foderiamo la teglia da forno con carta forno e creiamo le zeppole: basta fare per ognuna due giri di composto, uno sull’altro. Otteniamo un cerchio di circa 10 cm di diametro. Mettiamo in forno per 25 minuti nella parte bassa del forno, facciamo dorare e apriamo dopo i 25 minuti lo sportello, solo un pochino; così facciamo cuocere altri 5 minuti.

Facciamo raffreddare e passiamo alla crema: versiamo nel pentolino la panna, il latte, i semi di vaniglia, facciamo scaldare bene. In una ciotola mettiamo tuorli e zucchero, lavoriamo bene, uniamo l’amido di mais, sbattiamo e poi versiamo un po’ di latte e panna, mescoliamo subito e versiamo tutto nel pentolino con il resto del liquido. Mescoliamo sempre fino a cottura, facciamo raffreddare e versiamo nel sac à poche.

Farciamo le zeppole fredde basta bucarle in un pinto o tagliarle a metà. Completiamo con altra crema al centro e se vogliamo anche un po’ di granella di zucchero o zucchero a velo.

