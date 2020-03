Ricette Marco Bianchi: i biscotti dolci salati

Marco Bianchi come sempre ci regala tante ricette della salute e questa volta sulla sua pagina Facebook suggerisce per tutti la ricetta dei biscotti dolci salati. Sono dei biscotti davvero speciali perché c’è anche quel pizzico di sale che rende questi dolcetti davvero deliziosi, diversi dagli altri biscotti. Come sempre, come tutte le altre ricette di Marco Bianchi, anche questa è facile e veloce, una ricetta che possiamo preparare con tutta la famiglia. In questo periodo in cui tutti dobbiamo stare a casa anche Marco Bianchi suggerisce come passare un po’ di tempo e soprattutto lo fa con le sue ricette della salute. Magari non avete in casa tutti gli ingredienti ma è importante seguire nel dettaglio tutti i consigli di Marco. La preparazione dei biscotti della salute è davvero semplice, va tutto insieme nella ciotola e poi bisogna formare un salsicciotto, mettiamo nel freezer e tagliamo poi i biscotti, le fette. Ecco la ricetta dei biscotti dolci salati.

LA RICETTA DEI BISCOTTI DOLCI SALATI DI MARCO BIANCHI – LE RICETTE DELLA SALUTE

Ingredienti biscotti Marco Bianchi: 175 g di farina tipo 2, 1 cucchiaino di lievito per dolci, 120 g di thaina, 30 ml di olio di oliva, 70 g di zucchero mascobado, 20 g di zucchero a velo, 2 g di sale Maldon, bacca di vaniglia

Preparazione biscotti di Marco Bianchi: nella ciotola versiamo la farina tipo 2, il lievito per dolci, l’olio di oliva, thaina, zucchero mascobado, zucchero velo, sale Maldon e semi della bacca di vaniglia, impastiamo il tutto e formiamo un salsiciotto. Facciamo riposare nel congelatore. Attendiamo 1 ora circa e poi possiamo affettare i biscotti che disponiamo nella teglia foderata con la carta forno. Cuociamo a 175 gradi per 15- 20 minuti, il tempo dipende dallo spessore dei biscotti. Facciamo raffreddare e gustiamo i nostri biscotti.