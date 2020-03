La ricetta dei frollini al burro, i biscotti da pasticceria

Che delizia i biscotti da pasticceria, i biscotti di frolla, i frollini al burro, ed ecco per voi la ricetta perfetta che ci suggerisce il Cucchiaio d’argento. E’ una delle ricette dolci che possiamo davvero fare tutti, basta preparare l’impasto che sarà morbido e potremo utilizzare un sac à poche, formare i biscotti che andranno però prima in frigo e poi in forno. Il cucchiaio.it suggerisce varie forme e varie decorazioni ma possiamo creare tutti i biscotti da pasticceria che vogliamo e prepararli anche con i nostri bambini. Ci serve il beccuccio giusto e avremo i biscotti frollini al burro perfetti. Ecco la ricetta da provare subito. Non perdete le altre ricette dolci per stare tutti insieme prima in cucina e poi a tavola.

LA RICETTA DEI BISCOTTI DI FROLLA – I BISCOTTI DA PASTICCERIA

Ingredienti per circa 30 frollini: 200 g di burro, 80 g di zucchero a velo, 1 uovo medio, mezza bacca di vaniglia, 250 g di farina 00, 200 g di cioccolato fondente al 70%, ciliegie candite, granella di nocciola, granella di pistacchio e un pizzico di sale

Preparazione: nella planetaria o a mano montiamo il burro morbido con lo zucchero, aggiungiamo un pizzico di sale e i semi della bacca di vaniglia. otteniamo un composto spumoso e molto gonfio. Uniamo l’uovo e montiamo ancora, uniamo la farina e impastiamo, otteniamo un composto omogeneo. Foderiamo la teglia con la carta forno.

Versiamo il composto nel sac à poche con beccuccio a stella e sulla carta formiamo i frollini a forma d rosa, di esse, di ferro di cavallo. Guarniamo le rose con le ciliegine emettiamo i biscotti in frigo per 1 ora.

Mettiamo poi la teglia direttamente in forno a 180 gradi per 15 massimo 20 minuti, si devono dorare ma non troppo. Facciamo raffreddare. Sciogliamo il cioccolato a bagnomaria, intingiamo le estremità dei biscotti e competiamo con la granella, disponiamo sulla carta forno e poi quando il cioccolato si sarà ben rappreso mettiamo tutti i biscotti nel vassoio.

