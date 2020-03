La ricetta del ciambellone al caffè con gocce di cioccolato

Possiamo preparare in poco tempo una ricetta dolce al caffè e cioccolato, vi suggeriamo la ricetta del ciambellone al caffè con gocce di cioccolato. E’ una delle ricette dolce de Il cucchiaio d’argento, una ricetta quindi perfetta, una torta per la colazione, la merenda, il fine pranzo, per tutta la famiglia ma soprattutto per i grandi perché il gusto del caffè magari non piace a tutti anche se è necessaria solo una tazzina di caffè espresso. Usiamo uno stampo da 18 cm di diametro, quelli per le ciambelle, ma volendo possiamo usarne anche uno senza buco. Ecco la ricetta per fare la torta al caffè, la ricetta del ciambellone al caffè e cioccolato.

LA RICETTA DEL CIAMBELLONE AL CAFFE’ CON LE GOCCE DI CIOCCOLATO

Ingredienti: 200 g di farina 00, 180 g di zucchero di canna, 125 g di burro morbido, 100 g di gocce di cioccolato, 2 uova, 1 tazzina di caffè espresso, 1 cucchiaino e mezzo di lievito in polvere per dolci, zucchero a velo

Preparazione: nella ciotola versiamo il burro con lo zucchero e montiamo con le fruste elettriche, otteniamo un composto spumoso e uniamo le uova ma una alla volta, aggiungiamo adesso il caffè e sbattiamo, facciamo amalgamare bene.

Setacciamo la farina con il lievito e versiamo direttamente sull’impasto, mescoliamo adesso con la spatola e otteniamo l’impasto omogeneo a cui uniamo le gocce di cioccolato. Mescoliamo ancora la spatola per distribuire bene le gocce di cioccolato.

Imburriamo e infariniamo uno stampo da ciambella, meglio se di 18 cm di diametro. Versiamo il composto nello stampo, livelliamo e mettiamo in forno a 170 gradi per 1 ora e anche un po’ di più Controlliamo con lo stecchino la cottura e se necessario terminiamo la cottura con sopra la torta la carta alluminio. Facciamo raffreddare e sformiamo, serviamo con lo zucchero a velo.

