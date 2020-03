I biscotti rose del deserto diventano ancora più buoni con la ricetta di Natalia Cattelani

Se conoscete già la ricetta delle rose del deserto, i biscotti con l’esterno croccante di cornflakes, non potete perdere la nuova ricetta di Natalia Cattelani, la ricetta delle rose del deserto con gocce di cioccolato, con uvetta, con granella di frutta secca, che siano pistacchi, nocciole o mandorle, aggiungete ciò che più vi piace. Le ricette dolci di Natalia Cattelani sono sempre facili da realizzare e soprattutto sono perfette. Questa è una delle ricette di Natalia Cattelani che potete trovare sul suo blog di cucina Tempo di cottura. Ecco come fare in pochi minuti i biscotti di Natalia Cattelani, le rose del deserto con ingredienti che le rendono ancora più buone.

LA RICETTA DELLE ROSE DEL DESERTO DI NATALIA CATTELANI

Ingredienti rose del deserto: 80 g di farina 0 oppure 00, 1 uovo, 50 g di burro morbido, 20 g abbondanti di amido di mais o di fecola di patate, 40 g di zucchero semolato, 1 cucchiaino di lievito per dolci, buccia di limone a piacere, gocce di cioccolato q.b., uvetta ammollata q.b., cornflakes e frutta secca tritata a piacere

Preparazione per i biscotti rose del deserto di Natalia Cattelani: nella ciotola versiamo il burro ammorbidito con lo zucchero, aggiungiamo anche l’uovo e adesso lavoriamo bene il tutto con la forchetta. Aggiungiamo la farina setacciata, anche la fecola di patate con il lievito, lavoriamo ancora il tutto.

Adesso possiamo aggiungere al composto le gocce di cioccolato o le uvette, mescoliamo bene. Abbiamo così già una prima idea di come saranno più golose le rose del deserto, scegliete se preferite le gocce o l’uvetta o entrambe le cose.

Aiutiamoci con due cucchiaini e creiamo i biscotti che adagiamo sui cereali o nella granella scelta, facciamo in modo che l’impasto si ricopra bene. Disponiamo i biscotti sulla teglia foderata con la carta forno. Mettiamo in forno a 180 gradi per 15 minuti circa.