La ricetta della torta soffice al cocco

Una torta al cocco soffice e molto facile da preparare, ecco la ricetta della torta al cocco, la torta perfetta per la colazione e la merenda, una torta che non ha bisogni di ripieni né di decorazione, basterà alla fine da fredda aggiungere sopra lo zucchero a velo. Se vogliamo possiamo completare la torta al cocco con il cocco rapè, sarà ancora più esotico. Questa torta al cocco è una delle ricette de Il cucchiaio d’argento quindi una ricetta dal risultato perfetto come tutte le altre. Non ci resta che preparare la torta per la colazione, la torta al gusto di cocco, così ci sembrerà già estate. Non perdete le altre ricette dolci, non perdete le ricette dolci della salute di Marco Bianchi, la ricetta della torta di carote.

LA RICETTA PER LA TORTA AL COCCO

Ingredienti per la torta al cocco: 3 uova, 180 g di zucchero semolato, 200 ml di latte di cocco, 100 ml di olio di cocco, 180 g di farina 00, 20 g di fecola di patate, 100 g di farina di cocco, 1 limone bio (la scorza), 1 bustina di lievito per dolci

Preparazione: nella ciotola montiamo le uova che devono essere a temperatura ambiente, con lo zucchero semolato, otteniamo un composto spumoso a cui uniamo il latte e l’olio a filo, montiamo ancora.

Aggiungiamo adesso anche la farina, la fecola e il lievito setacciati insieme, lavoriamo e uniamo anche la farina di cocco e la scorza grattugiata del limone. Sbattiamo ancora con le fruste elettriche o a mano e otteniamo un composto omogeneo, liscio. Versiamo il tutto nello stampo a cerniera da 22 cm di diametro che abbiamo già imburrato e infarinato.

Mettiamo in forno a 170 gradi per 50 minuti circa massimo 55, facciamo come sempre il controllo con lo stecchino. Sforniamo e facciamo raffreddare del tutto, poi sformiamo e completiamo con zucchero a velo e se vogliamo anche con il cocco.