Marco Bianchi in quarantena sperimenta la nuova torta di carote, la ricetta della salute

Anche oggi Marco Bianchi sul suo profilo social ha suggerito una bella ricetta per un dolce perfetto, la ricetta della torta di carote. Siamo tutti in quarantena e tutti cuciniamo soprattutto i dolci per sentirci magari un po’ meglio, per coccolare la famiglia. Marco Bianchi così aggiunge alle sue ricette della salute la ricetta della torta di carote con nocciole e mandorle, il profumo d’arancia e il profumo di cannella. Immaginate che delizia, quindi non ci resta che seguire tutti gli ingredienti che ci vogliono, li versiamo tutti nella ciotola e la torta è quasi fatta. Ecco dalle ricette dolci di Marco Bianchi la ricetta per fare la torta di carote, la ricetta che piacerà tanto a tutti.

LA RICETTA DELLA TORTA DI CAROTE E NOCCIOLE DI MARCO BIANCHI – RICETTE DELLA SALUTE

Ingredienti: per la torta di carote 30 g di mandorle, 20 g di nocciole, 300 g di carote, 100 g di zucchero, 60 g di olio di mais o di olio di girasole, 220 g di farina tipo 2, 150 g di latte, 1 arancia (sia la scorza che il succo), 1 cucchiaino di cannella, 1 bustina di lievito per dolci, un pizzico di sale

Preparazione: frulliamo le carote con il robot da cucina, con il tritatutto, le strizziamo bene per togliere l’acqua in eccesso, versiamo nella ciotola. Possiamo aggiungere tutti gli altri ingredienti della torta di carote quindi uniamo lo zucchero, la farina tipo 1, l’olio scelto, il latte, il succo di arancia e la scorza grattugiata dell’arancia, aggiungiamo anche la bustina di lievito per dolci, la cannella e il pizzico di sale, le mandorle e le nocciole tritate velocemente. Amalgamiamo benissimo il tutto e abbiamo il nostro ottimo composto che versiamo nella teglia foderata con la carta forno. Mettiamo in forno il dolce a 180 gradi già raggiunti per 50 minuti. Come sempre facciamo la prova stecchino. Avremo una torta deliziosa per la colazione e la merenda, una delle ricette di Marco Bianchi per fare un dolce che fa bene ed è buonissimo.