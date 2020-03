La ricetta della torta all’acqua senza uova, latte e burro è perfetta per la colazione

Niente latte, niente uova e niente burro per la ricetta della torta all’acqua, una torta al cacao ma fatta con l’olio. La torta fatta con l’acqua è perfetta per la colazione e la merenda di tutta la famiglia, non lo è per preparare le torte farcite perché in assenza di uova e latte ovviamente è più delicata, tenderà a sbriciolarsi. Il gusto è delizioso, una torta light perfetta in questi giorni in cui magari mangiamo un po’ troppe torte fatte in casa. Senza burro, latte e uova è la torta ideale per chi ha problemi di colesterolo, ma fate sempre attenzione a non esagerare. Se volete potete aggiungere anche più cacao amaro e anche delle gocce di cioccolato.

LA RICETTA DELLA TORTA SENZA LATTE BURRO E UOVA – LA TORTA AL CACAO E ACQUA

Ingredienti per la torta cacao all’acqua: 200 g di farina 00, 30 g di cacao amaro, 120 g di zucchero, 40 g di olio di semi o di oliva, 200 ml di acqua, un pizzico di sale e mezza bustina di lievito per dolci

Preparazione: versiamo nella ciotola la farina, il cacao, lo zucchero, l’olio di semi o l’olio di oliva, aggiungiamo anche il lievito in polvere per dolci e mescoliamo il tutto. Adesso possiamo versare a filo l’acqua e nel frattempo mescoliamo il composto. Possiamo lavorare con la frusta a mano ma anche con una forchetta. Se vogliamo possiamo usare anche il mix e versare dentro tutti gli ingredienti, in due minuti l’impasto sarà perfetto.

Abbiamo bisogno di uno stampo da 22 cm che foderiamo con la carta forno. Versiamo il composto nello stampo e mettiamo in forno a 180 gradi statico per 20 minuti. Facciamo sempre la prova stecchino che dovrà risultare asciutto. Togliamo dal forno e facciamo raffreddare del tutto prima di sformare e tagliare a fette. Completiamo con lo zucchero a velo, ma possiamo anche evitare.