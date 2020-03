Torta alla Nutella la ricetta super veloce

Una vera bontà la torta Nutella, una torta facile e veloce da fare. Prepariamo l’impasto che sarà già scuro perché arricchito con il cacao, farciamo la torta con la Nutella e completiamo con altra Nutella poi mettiamo tutto in forno. Avremo così un dolce alla Nutella davvero goloso, con la crema alle nocciole sia all’interno che sopra ma tutto cotto, per un gusto unico a ogni fetta. E’ la torta perfetta per la colazione, la merenda, anche per festeggiare un compleanno. Volendo possiamo arricchire la torta Nutella anche con altro, servirla con una crema, completare con la panna montata, non c’è limite alla golosità. E’ una delle ricette suggerite da Il cucchiaio d’argento, una ricetta dolce favolosa e semplicissima. Possiamo preparare questo dolce anche con l’aiuto dei nostri bambini, sono tutti golosi di Nutella e saranno felici di imparare a cucinare. Ecco come si fa la torta con la crema spalmabile al cioccolato, seguite i pochi passaggi e sarà il dolce perfetto.

LA TORTA NUTELLA

Ingredienti per la torta Nutella: 3 uova, 1 bicchiere di latte, 150 g di zucchero semolato, 230 g di farina 00, 60 g di cacao amaro, 1 bustina di lievito, 100 ml di olio di semi e 120 g di Nutella

Preparazione della torta con la Nutella: montiamo le uova con lo zucchero, otteniamo un composto spumoso, aggiungiamo la farina setacciata con il lievito, poi aggiungiamo anche il cacao setacciato, lavoriamo il tutto e aggiungiamo l’olio e poi il latte a filo. Otteniamo un composto perfetto e metà del composto lo versiamo nello stampo a cerniera da 24 cm di diametro già imburrato e infarinato. Distribuiamo sulla superficie la Nutella, a cucchiaiate, ne usiamo la metà, con una forchetta la distribuiamo, aggiungiamo il resto dell’impasto e quindi il resto della Nutella. Livelliamo sbattendo la tortiera e mettiamo in forno a 180 gradi per 40 minuti circa. Facciamo il controllo con lo stecchino di legno.

Togliamo la torta dal forno e facciamo raffreddare poi sformiamo e serviamo.

