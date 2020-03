La ricetta dei muffin con ricotta nutella o marmellata di Lavinia

Anche oggi aggiungiamo una ricetta al nostro ricettario e la ricetta arriva direttamente da una amica. Oggi proponiamo muffin ricotta e nutella con l’aggiunta della marmellata a vostra scelta ( ovviamente le due cose separate). Vediamo quindi quello che ci serve per fare questi buonissimi muffin che sono perfetti per la colazione e la merenda. Visto che dobbiamo restare in casa, ancora per qualche altro giorno, diamoci da fare e prepariamo dei buonissimi dolci, magari anche in compagnia dei nostri bambini!

Ringraziamo Lavinia che ci ha dato la sua ricetta e la foto dei muffin buonissimi che ha preparato.

LA RICETTA DEI MUFFIN CON BASE RICOTTA DA FARCIRE CON NUTELLA O MARMELLATA

Ecco gli ingredienti che ci servono per i muffin: 4 uova, 200g zucchero, 250g ricotta, 120 olio di semi di girasole, 320g farina, 16g lievito per dolci

Per farcire: Nutella o marmellata a scelta

I muffin avranno quindi una base alla ricotta: si lavorano con il mixer elettrico le uova con lo zucchero, si aggiunge la ricotta e l’olio di semi . Mentre continuiamo a lavorare il nostro impasto, uniamo la farina e il lievito. Continuiamo a mescolare.

Una volta terminato l’impasto, prepariamo quello che ci serve per i nostri muffin; su una teglia da muffin e si mettono i pirottini poi in ogni pirottino si mette un cucchiaio pieno di composto, poi a scelta si mette o un cucchiaino di nutella o uno della vostra marmellata preferita, poi si mette sopra un altro cucchiaio pieno di composto, si inforna a 180°, forno statico per circa 30 minuti. E alla fine possiamo sfornare e mangiare, dopo qualche minuto, i nostri buonissimi muffin, che ne dite?

Ringraziamo ancora Lavinia per la sua ricetta.