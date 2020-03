Plumcake allo yogurt, la ricetta di Natalia Cattelani per la colazione

Tra le ricette di Natalia Cattelani la ricetta del plumcake allo yogurt, la ricetta di un dolce che piace a tutta la famiglia. E’ una delle ricette che troviamo sul blog di cucina di Natalia Cattelani, il dolce da preparare in pochissimo tempo, per questa ricetta tanti i consigli della maestra in cucina di Sassuolo. Possiamo usare lo yogurt che preferiamo, intero, magro, con aromi, alla frutta. Possiamo usare l’olio di oliva delicato o olio di semi, quello che abbiamo in casa. Possiamo aggiungere la buccia di limone o di arancia grattugiate, possiamo usare lo zucchero semolato o lo zucchero di canna. Quindi, non ci resta che preparare il nostro plumcake con la ricetta di Natalia Cattelani.

LA RICETTA DEL PLUMCAKE ALLO YOGURT DI NATALIA CATTELANI

Ingredienti: 200 g di farina, 100 g di amido di mais, 180 g di zucchero, 3 uova intere, 1 vasetto di yogurt da 125 g, 80 g di olio di semi, buccia di limone, 3 cucchiaini di lievito

Preparazione: è tutto molto veloce quindi accendiamo il forno modalità statica a 180 gradi. Prepariamo anche lo stampo da plumcake con lo staccante oppure con burro e farina. Possiamo anche solo imburrare e foderiamo con la carta forno. Natalia usa uno stampo di 26 cm di lunghezza.

Nella ciotola mettiamo uova e zucchero semolato ma se vogliamo possiamo usare lo zucchero di canna. Il consiglio è di rompere prima le uova e poi aggiungere lo zucchero e lavorare subito con la frusta a mano. Aggiungiamo poi l’olio di semi a filo, intanto lavoriamo sempre con la frusta. Possiamo anche usare un lio di oliva delicato altrimenti l’olio di mais o di girasole. Aggiungiamo adesso lo yogurt bianco, può essere magro, intero o può essere alla frutta che preferiamo. Se vogliamo aggiungiamo la buccia di limone grattugiata o la buccia di arancia grattugiata.

Mescoliamo e aggiungiamo le polveri, quindi la farina setacciata con il lievito, l’amido di mais setacciato e un pizzico di sale, mescoliamo bene e versiamo il composto nello stampo. Mettiamo in forno per circa 45 minuti, controlliamo la cottura. Facciamo intiepidire e sformiamo, tagliamo a fette e gustiamo.