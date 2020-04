La ricetta delle brioche e cornetti al cioccolato di Fulvio Marino

Che meraviglia la ricetta delle brioche al cioccolato, la ricetta dei cornetti al cioccolato di Fulvio Marino. Con la stessa ricetta possiamo anche fare i saccottini al cioccolato. Come sempre Fulvio Marino suggerisce le sue ricette perfette sul suo profilo Instagram dove possiamo trovare tanti consigli, anche gli ingredienti ottimi, i prodotti per potere cucinare dolci, biscotti, pane, torte, focacce, quello che vogliamo. Con questa ricetta possiamo davvero preparare una colazione favolosa per tutta la famiglia. Fulvio Marino suggerisce magari anche di congelare le brioche prima della lievitazione, tirarle fuori la sera e lasciare lievitare tutta la notte per poi cuocerle al mattino per la colazione. Date un’occhiata alla pagina Instagram si Fulvio Marino, un mondo favoloso tra ricette e farine.

BRIOCHE AL CIOCCOLATO DI FULVIO MARINO – RICETTE PER LA COLAZIONE

Ingredienti per le brioche o cornetti al cioccolato: 500 g di farina tipo 0, 150 g di uova, 150 g di acqua, 70 g di zucchero semolato, 10 g di sale, 15 g di lievito di birra (oppure 5 g di lievito secco di birra), 150 g di burro – Inoltre facoltativo 75 g di lievito madre rinfrescato da 3 ore

Preparazione: impastiamo tutti gli ingredienti tranne burro e sale, quindi dobbiamo impastare la farina con le uova, lo zucchero semolato, il lievito scelto, lavoriamo per 5 minuti. Solo dopo possiamo aggiungere il sale, impastiamo ancora e abbiamo un composto liscio e omogeneo a cui possiamo aggiungere il burro. Il burro deve essere aggiunto con una consistenza morbida, a pomata, e lo dobbiamo aggiungere a piccoli pezzi. Continuiamo a impastare fino a quando si sarà assorbito del tutto. Se impastiamo a mano quest’ultima fase potrebbe prevedere ben 15 minuti di lavoro, quindi se ci accorgiamo che l’impasto si è scaldato troppo ci fermiamo e mettiamo 10 minuti in frigo per poi proseguire a impastare.

Facciamo lievitare in un contenitore leggermente oliato, circa 2 ore a temperatura ambiente. Mettiamo di nuovo l’impasto in frigo per 1 ora e così possiamo stendere con il matterello ottenendo uno spessore di meno di 1 cm.

Tagliamo la sfoglia a triangoli e arrotoliamo per fare i cornetti con al centro le gocce di cioccolato. Se invece vogliamo fare i saccottini tagliamo la pasta a rettangolo e arrotoliamo mettendo il cioccolato in mezze a due pieghe.

Spennelliamo con il tuorlo d’uovo e facciamo lievitare, devono raddoppiare il loro volume. Cuociamo a 190 gradi statico per 15 minuti circa.

La ricetta delle brioche e cornetti al cioccolato di Fulvio Marino ultima modifica: da