La ricetta della torta al cioccolato semplice semplice di Guido Castagna

Tra le ricette di Guido Castagna una ricetta davvero molto semplice, la torta al cioccolato. E’ una torta senza glutine, Castagna la prepara con la fecola, quindi è davvero per tutti. In genere le ricette di Guido Castagna sono adatte ai più esperti in cucina e nella preparazione dei dolci ma questa torta al cioccolato è semplice semplice come il re del cioccolato ripete. Anche lui partecipa alle ricette per chi resta a casa e consiglia a tutti di provare questa golosa torta al cioccolato. Pochi ingredienti, pochi passaggi e la torta è pronta per andare in forno. Castagna dopo avere completato la torta con lo zucchero a velo serve le fette con un goloso ciuffo di panna montata.

LA RICETTA DI GUIDO CASTAGNA DELLA TORTA AL CIOCCOLATO SEMPLICE SEMPLICE

Ingredienti: 250 g di cioccolato, 100 g di burro, 4 uova, 170 g di zucchero, 30 g di fecola

Preparazione per la torta al cioccolato senza glutine: nella ciotola rompiamo el 4 uova e aggiungiamo lo zucchero, lavoriamo con la frusta elettrica, aggiungiamo anche un pizzico di sale. Ovvio che possiamo usare anche la frusta a mano. Aggiungiamo la fecola setacciata e lavoriamo con la spatola.

Fondiamo il cioccolato a bagnomaria o nel microonde. Ammorbidiamo il burro e lo aggiungiamo al cioccolato fuso, mescoliamo bene con la spatola e abbiamo un prodotto liscio. Aggiungiamo al composto con il cioccolato un po’ del composto con le uova, mescoliamo e aggiungiamo tutto il composto, mescoliamo bene con la spatola.

Imburriamo lo stampo e lo mettiamo un pochino in frigo, quindi passiamo all’interno dello stampo anche un po’ di fecola. Versiamo tutto il composto, livelliamo e il dolce è pronto per la cottura in forno a 190 gradi per 10 minuti e poi a 170 gradi per alti 15 minuti. Togliamo dal forno, facciamo raffreddare, sformiamo e completiamo con lo zucchero a velo.

