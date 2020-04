La favolosa torta di mele di Luisanna Messeri, la ricetta in diretta

Sono tante le ricette per fare una torta di mele ma questa di Luisanna Messeri ci sembra davvero perfetta e golosa. La ricetta della torta di mele di Luisanna Messeri è come sempre facile e veloce, con un buon profumo di limone e lamelle di mandorle se vogliamo da aggiungere in superficie. Luisanna Messeri aggiunge ben 5 mele tagliate a fettin. Ancora una volta una ricetta di Luisanna Messeri da una delle sue dirette Instagram, una ricetta dolce per tutta la famiglia, perfetta dalla colazione alla merenda. Non perdete questa e le altre ricette golose della maestra in cucina toscana.

RICETTE LUISANNA MESSERI – LA TORTA DI MELE CON LIMONE E MANDORLE

Ingredienti torta di mele di Luisanna Messeri: 5 mele, succo di limone, scorza di limone, 150 g di farina, 150 g di zucchero semolato, 2 uova intere, 1 bustina di lievito per dolci, 120 g di burro, 1 tazza di latte tiepide, lamelle di mandorle

Preparazione torta di mele: dopo averle ben lavate sbucciamo le mele e le tagliamo a fettine, irroriamo con il succo di limone. In una ciotola versiamo la farina con lo zucchero semolato, aggiungiamo le 2 uova intere, la bustina di lievito per dolci, il burro che abbiamo già sciolto in una tazza di latte tiepido. Aggiungiamo anche la scorza grattugiata del limone e adesso possiamo mescolare bene il tutto. Otteniamo un composto omogeneo a cui aggiungiamo le mele.

Imburriamo la teglia e ci passiamo dentro anche il pane grattugiato, ma se non lo abbiamo in casa va bene anche la farina; oppure foderiamo con la carta forno. Versiamo tutto il composto nella teglia e mettiamo in forno a 180 gradi per 30/40 minuti. Avremo una torta che Luisanna definisce la più buona del mondo, soprattutto se mangiata ancora tiepida con una cucchiaiata di gelato alla crema. Non c’è dubbio che sia una vera golosa!