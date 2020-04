La ricetta dei biscotti di morbidi alle mele, dolcetti perfetti

Invece della classica torta di mele questa volta vi suggeriamo la ricetta dei biscotti morbidi alle mele, i biscotti preparati da una nostra bellissima amica, Maria Elena. E’ una delle ricette dolci più facili e veloci, possiamo fare questi dolcetti alle mele anche con i nostri bambini e saranno poi la colazione e la merenda perfetta per tutta la famiglia. Gli ingredienti sono sempre un po’ gli stessi ma le dosi sono perfette per un risultato delizioso. Possiamo completare alla fine i nostri biscotti alle mele con lo zucchero a velo o lasciarli semplici, possiamo gustarli con il latte o da soli, possiamo aggiungere all’impasto anche un po’ di scorza di limone grattugiata, saranno una vera bontà. Non perdete questa e le altre ricette che ogni giorno vi proponiamo.

BISCOTTI MORBIDI CON LE MELE – LA RICETTA DI MARIA ELENA

Ingredienti biscotti morbidi alle mele: 350 g di farina 0, 100 g di burro, 100 g di zucchero, 2 uova, 2 mele, 1 bustina di lievito per dolci, un pizzico di sale e zucchero a velo

Preparazione: nella ciotola rompiamo le uova e le lavoriamo con le fruste elettriche o con la frusta a mano. Aggiungiamo lo zucchero semolato e continuiamo a lavorare il composto, quindi aggiungiamo il burro che abbiamo già fatto ammorbidire. Continuiamo sempre con le fruste facendo bene amalgamare il tutto, aggiungiamo un pizzichino di sale.

Setacciamo la farina e la aggiungiamo al composto un po’ alla volta, mescoliamo sempre e aggiungiamo anche il lievito per dolci, tutta la bustina. Smettiamo di lavorare con la frusta e lavoriamo con il cucchiaio quando il composto diventa troppo denso, aggiungiamo tutta la farina e mescoliamo bene. Otteniamo un composto omogeneo e morbido. Aggiungiamo anche le mele che abbiamo sbucciato e tagliato a pezzetti piccoli, mescoliamo bene.

Con l’aiuto di un cucchiaio creiamo i nostri biscotti che disponiamo direttamente sulla teglia foderata con la carta forno. Cuociamo in forno a 180 gradi statico per 20 minuti oppure 170 gradi ventilato per lo stesso tempo. Controlliamo la cottura anche qualche minuto prima. Facciamo raffreddaee e completiamo con lo zucchero a velo.

