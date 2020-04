La ricetta di Anna Moroni del ciambellone all’acqua con pezzi di cioccolato

Tra le ricette dolci di Anna Moroni non può mancare la ricetta del ciambellone all’acqua, il dolce perfetto per la colazione e la merenda a cui questa volta la maestra in cucia ha aggiunto le gocce di cioccolato. Un dolce perfetto anche per consumare il cioccolato dell’uovo di Pasqua. Possiamo scegliere il cioccolato che preferiamo la il fondente è sempre il migliore. Un ciambellone senza burro ma con l’olio, in più l’acqua prende il posto del latte ma volendo possiamo sostituirla con un succo d’arancio o con del succo di limone. Di seguito ingredienti e preparazioni per il delizioso ciambellone all’acqua di Anna Moroni, perfetto per tutti.

LA RICETTA DEL CIAMBELLONE DI ANNA MORONI SENZA BURRO E ALL’ACQUA

Ingredienti ciambellone all’acqua Anna Moroni: 250 g farina 00, 250 g zucchero, 3 uova intere, 130 ml olio di semi di girasole, 130 ml acqua, 1 bustina di lievito per dolci, sale, cioccolato

Preparazione ciambellone all’acqua di anna Moroni: con le fruste elettriche o la frusta a mano montiamo le uova intere con lo zucchero, perfetto anche lo zucchero di canna, otteniamo un composto spumoso a cui adesso aggiungiamo l’olio di semi di giraosle o anche un olio di oliva delicato; continuiamo a montare il composto con le fruste. Aggiungiamo adesso l’acqua a temperatura ambiente e mescoliamo bene il tutto.

A parte mescoliamo la farina con il lievito per dolci setacciati e uniamo al composto di liquidi, mescoliamo sempre con le fruste ma non a lungo, attenzione bastano solo pochi secondi altrimenti l’effetto del ciambellone sarà gommoso. Otteniamo ovviamente un impasto senza grumi a cui aggiungiamo alla fine le gocce di cioccolato o il cioccolato spezzettato. Versiamo nella teglia per ciambella già bene imburrata e infarinata; possiamo usare anche la carta forno sul fondo. Mettiamo in forno a 180 gradi per 40 minuti, statico.

Se vogliamo possiamo sostituire parte dell’acqua con il succo d’arancia o con il limone al naturale (50 g) o anche con del rum o altro liquore, sempre 50 g.