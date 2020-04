Le ricette di Renato Ardovino: i macarons al cioccolato

Che delizia la ricetta di oggi di Renato Ardovino, la ricetta dei macarons al cioccolato, la ricetta che ci regala sulla sua pagina Facebook. In attesa dell’appuntamento di questa sera alle 22:00 su Food Network Italia, canale 33, Renato Ardovino ci mostra la sua ricetta per fare dei golosi macarons al cioccolato. Con Il dolce mondo di Renato tante le ricette da copiare, da provare, tanti i dolci che possiamo fare anche noi a casa e con questa ricetta di oggi dei macarons possiamo anche sperimentare questi dolcetti favolosi che sono anche bellissimi da regalare, perfetti per decorare le torte più romantiche o allegre. Ecco dalle ricette di renato Ardovino la ricetta dei macarons al cioccolato, ripieni di ganache al cioccolato. ovviamente possiamo farli del colore che vogliamo.

RICETTE RENATO ARDOVINO – LA RICETTA DEI MACARONS AL CIOCCOLATO

Ingredienti macarons: 300 g di farina di mandorle fine, 230 g di zucchero semolato, 180 g di zucchero a velo, 230 g di albumi, 50 g di cacao amaro, un pizzico di vanillina oppure i semi di un baccello di vaniglia, colorante alimentare in polvere marrone

Preparazione: uniamo la farina di mandorle con lo zucchero a velo, il cacao, la vanillina e il colorante alimentare, mescoliamo e setacciamo il tutto almeno due volte. A parte montiamo gli albumi con lo zucchero semolato, li montiamo a neve ben ferma. Aggiungiamo le polveri setacciate all’albume e amalgamiamo bene con la spatola dal basso verso l’alto; otteniamo un composto liscio e lucido. Versiamo il tutto in un sac à poche e formiamo dei dischi di 3 o 4 cm di diametro sulla teglia foderata con la carta forno.

Facciamo asciugare i macarons per circa 12 ore e poi li mettiamo in forno a 140 gradi già raggiunti per circa 20 minuti. Facciamo raffreddare e poi farciamo con della ganache al cioccolato.

Per fare la ganache sciogliamo 220 g di cioccolato fondente a bagnomaria. In un tegame scaldiamo a 95 gradi la panna e lo sciroppo di glucosio. Togliamo dal fuoco e uniamo poco per volta il cioccolato al composto con la panna, mescoliamo e otteniamo una ganache liscia e cremosa.

