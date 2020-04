La ricetta del babà panna e fragole da Il dolce mondo di Renato

Possiamo provare a fare il babà in casa con la ricetta di Renato Ardovino da Il dolce mondo di Renato. La ricetta del babà con panna e fragole è da prendere al volo, non è per niente difficile, basta avere ingredienti e passaggi giusti. Anche la decorazione è semplice, ciuffi di panna montata e fragole tagliate a metà da disporre in modo carino. E’ una delle ricette che Renato Ardovino ha mostrato su Food Network, un dolce alle fragole ma in realtà il vero dolce è ovviamente il babà che possiamo decorare come vogliamo, perfetto anche semplice o con la crema. Ecco la ricetta da Il dolce mondo di Renato, la ricetta per fare il babà, la ricetta per la bagna e la semplice decorazione con fragole e panna.

LA RICETTA DEL BABA’ CON PANNA E FRAGOLE DI RENATO ARDOVINO – LE RICETTE DEL DOLCE MONDO DI RENATO

Ingredienti – Per la base: 250 g di farina 00, 30 g di zucchero semolato, 4 uova, 80 g di burro, 15 g di lievito di birra, 5 g di sale – Per la bagna al rum: 1000 ml di acqua, 400 g di zucchero semolato, 200 ml di rum, 300 ml di creola, scorza di arancia, scorza di limone, 4 chiodi di garofano – Inoltre 10 fragole medie, 200 g di panna montata

Preparazione: lavoriamo le uova con lo zucchero, aggiungiamo la farina setacciata, il lievito e il sale, lavoriamo il tutto ottenendo un composto liscio e omogeneo. Aggiungiamo poi il burro ammorbidito e lavoriamo ancora l’impasto e facciamo riposare per 20 minuti. Lavoriamo poi il composto se è possibile nella planetaria.

Imburriamo lo stampo da babà e versiamo tutto l’impasto, facciamo lievitare, il babà arriverà alla sua massima altezza, quella dello stampo. Mettiamo in forno a 170 gradi per circa 25 minuti.

Per la bagna facciamo bollire l’acqua con lo zucchero, le scorze di limone e la scorza d’arancia, i chiodi di garofano, facciamo raffreddare e aggiungiamo il rum dopo avere tolto le scorze degli agrumi.

Immergiamo il babà raffreddato nella bagna. Disponiamo il babà su un piatto di portata e decoriamo con ciuffi di panna montata e fragole fresche.

