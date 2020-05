Il dolce mondo di Renato, la ricetta torta ricotta e fichi

Dalle ricette Il dolce mondo di Renato la ricetta della torta ricotta e fichi. Invece della torta ricotta e pere Renato Ardovino ci delizia con un frutto ancora più goloso e dolce. Una torta buonissima e bella anche da vedere quando la tagliamo a fette. La base è fatta con i biscotti e il burro, il ripieno di golosa crema di ricotta ma al centro c’è l’inserto di fichi e poi ancora uno strato di biscotti. Il risultato è davvero delizioso e ci sembra che preparare questa tradizionale torta ricotta e fichi non sia per nulla difficile. Ecco dalle nuove ricette di Renato Ardovino la ricetta per una torta con la ricotta e fichi che possiamo preparare anche per un compleanno. Non perdere le altre puntate de Il dolce mondo di Renato.

LA RICETTA DELLA TORTA RICOTTA E FICHI DI RENATO ARDOVINO – IL DOLCE MONDO DI RENATO

Ingredienti – Per la base: 400 g di frollini al burro, 100 g di burro, 30 g di pasta di nocciole 100%

Per la crema di ricotta: 200 g di zucchero a velo, 400 g di ricotta, 80 ml di latte, 200 ml di panna, 15 g di colla di pesce in fogli

Per l’inserto di fichi: 300 g di fichi, 30 g di zucchero semolato, 15 g di colla di pesce in fogli, buccia di mezzo limone grattugiata

Per la decorazione: 1 fico candito e zucchero a velo q.b.

Preparazione: per l’inserto sbucciamo i fichi e scaldiamo la polpa in padella con lo zucchero e la scorza di mezzo limone grattugiata, aggiungiamo poi la colla di pesce e mescoliamo, versiamo il tutto nell’anello d’acciaio e mettiamo nel congelatore.

Passiamo alla base e sminuzziamo i biscotti, uniamo il burro e la pasta di nocciole, mescoliamo bene il tutto con le mani e otteniamo un composto sabbioso. Versiamo metà composto sul fondo di un vassoio aiutandoci con un anello di acciaio.

Prepariamo la crema, setacciamo la ricotta. Sciogliamo la colla di pesce nel latte caldo e uniamo alla ricotta. Uniamo anche la panna montata con lo zucchero a velo, mescoliamo il tutto.

Versiamo parte della ricotta sulla base di biscotti, aggiungiamo l’inserto di fichi e aggiungiamo il resto della crema. Completiamo con il resto del composto di biscotti e mettiamo in congelatore. Completiamo con zucchero a velo e fichi.

