Ricette Marco Bianchi, la ciambella facilissima da fare

Questa volta Marco Bianchi ha preparato una ciambella presa dalle ricette di Chiara Canzian. Diventa però una delle ricette di Marco Bianchi perché come sempre modifica un po’ gli ingredienti. Il risultato sembra davvero delizioso, Marco Bianchi sottolinea che questa ciambella è davvero buonissima. Ovviamente per le ricette della salute di Marco Bianchi seguiamo il consiglio di non usare burro ma olio di oliva, in questo caso uno che abbia un gusto delicato. Il lievito, la bacca di vaniglia e anche un po’ di scorza di limone grattugiata; a sorpresa troviamo anche il latte. Non ci resta che provare la ricetta della ciambella di Marco Bianchi e magari completare quando il dolce si è raffreddato con un po’ di zucchero a velo, ma solo un po’.

RICETTE MARCO BIANCHI – LA RICETTA DELLA CIAMBELLA DI CHIARA CANZIAN

Ingredienti: 300 g di farina tipo 1, 150 g di zucchero mascobado, 1 grossa carota, 330 ml di latte, 80 ml di olio di oliva gusto delicato, 1 bustina di lievito, 1 bacca di vaniglia, scorza di mezzo limone, zucchero a velo facoltativo ma poco

Preparazione: è davvero semplice preparare questa ciambella, basta mescolare nella ciotola tutti gli ingredienti secchi, quindi lo zucchero mascobado, la scorza di limone grattugiata, la farina tipo 1, il lievito e i semi di bacca di vaniglia. Dopo avere mescolato aggiungiamo il latte, l’olio e la carota che abbiamo ben pulito e tritato con il tritatutto. Mescoliamo bene il composto. Versiamo nello stampo per ciambella, meglio se usiamo la carta forno altrimenti ungiamo lo stampo. Mettiamo in forno a 180 gradi già raggiunti per circa 40 minuti. Come sempre prima di togliere dal forno il dolce facciamo la prova stecchino. Come si vede dalla foto la ciambella è ben cotta, ha un bel colore. Facciamo raffreddare e se vogliamo completiamo con lo zucchero a velo, ma poco.