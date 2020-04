Crumble di mela annurca, dalle ricette Il dolce mondo di Renato

Che delizia la ricetta del crumble di mele annurca di Renato Ardovino. E’ una delle nuove ricette de Il dolce mondo di Renato, una torta di pasta frolla con un ripieno di mele, pinoli, cannella, uvetta e confettura di albicocche. Immaginate il gusto, una vera bontà e in più è una delle ricette di Renato Ardovino più semplice da eseguire. La pasta frolla non la dobbiamo stendere ma lavorare ottenendo un composto sabbioso. Possiamo farci aiutare anche dai bambini in cucina nel preparare questa torta crumble con ripieno di mele. Niente crema, niente lunghe preparazioni ma mettiamo il crumble in frigo mentre prepariamo il ripieno. Ecco la ricetta da Food Network, una delle nuove ricette dolci da provare subito.

LA RICETTA DEL CRUMBE DI MELA ANNURCA DI RENATO ARDOVINO

Ingredienti per una teglia da 28 cm: 400 g di farina di kamut, 400 g di burro, 470 g di zucchero di canna, 300 g di farina di mandorle, 5 g di sale, 7/8 mele annurche, 1 cucchiaino di cannella, 30 g di pinoli, 50 g di uvetta, 1 limone, 150 g di confettura di albicocche, 30 g di zucchero moscovado

Preparazione: lavoriamo il burro a pezzetti con lo zucchero di camma, se possibile nella planetaria. In una ciotola uniamo la farina di kamut e la farina di mandorle, sale, mescoliamo e aggiungiamo al burro con delicatezza, lavoriamo e otteniamo un composto sabbioso. Mettiamo in frigo coperto con la pellicola.

Passiamo al ripieno e sbucciamo le mele, tagliamo a dadini, aggiungiamo la scorza di limone, i pinoli, cannella, la confettura di albicocche, mescoliamo.

Imburriamo la teglia e creiamo un guscio con il crumble, farciamo con il composto di mele. copriamo con il resto del crumbe e lo zucchero moscovado. Mettiamo in forno a 170 gradi per circa 35 minuti. Non perdete le altre ricette Il mondo di Renato, tutte perfette.

