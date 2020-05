La ricetta dei dolcetti al vin santo di Anna Moroni e Fulvio Marino

La ricetta dei biscotti al vin santo fatti da Anna Moroni e Fulvio, la ricetta dei dolcetti al vin santo ma che possiamo anche fare con il Marsala o con un moscato d’Asti, un passito. E’ una delle ricette Instagram di Fulvio Marino, una preparazione che ha condiviso con Anna Moroni in diretta sui social. Come sempre Fulvio Marino ci suggerisce i passaggi giusti per le sue ricette ma anche gli ingredienti migliori per realizzare per esempio questi dolci al Vin Santo. I dolcetti al vin santo li abbiamo visti preparare tante volte dalla Moroni ma questi sono ancora più buoni, completi in ogni dettaglio. Per farli davvero non ci vuole molto tempo e tutto è molto semplice, inoltre sono biscotti che si conservano a lungo, anche per mesi, basta chiuderli bene nel barattolo. Seguiamo tutti i consigli di Fulvio Marino per questa ricetta dolce e poi date un’occhiata al suo profilo Instagram.

RICETTE INSTAGRAM – LA RICETTA DEI DOLCI AL VIN SANTO DI ANNA MORONI E FULVIO MARINO

Ingredienti: 500 g di farina, 200 g di vin santo, 200 g di zucchero, 200 g di uvetta, 80 g di pinoli, 200 g di olio di mais, 1 bustina di lievito, un pizzico di sale e zucchero a velo

Preparazione: Fulvio ha utilizzato metà farina di farro bianco e metà di tipo 0, questo il primo consiglio per ottenere un risultato ancora più goloso. Inoltre, se in casa non abbiamo il vin santo possiamo utilizzare del Marsala oppure del passito o anche del moscato d’Asti.

Impastiamo tutti gli ingredienti ma lo facciamo mettendo prima quelli solidi, quindi farina, zucchero, lievito, un pizzico di sale e poi aggiungiamo i liquidi, quindi vin santo, olio di mais, impastiamo e aggiungiamo anche i pinoli e l’uvetta. Dobbiamo ottenere un composto alla pasta frolla.

Creiamo i biscotti sulla teglia, facciamo dei mucchietti e mettiamo in forno a 180 gradi statico per circa 15 minuti. Togliamo dal forno e completiamo con lo zucchero a velo.