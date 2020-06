Torta soffice al melone di Anna Moroni, da Ricette all’italiana il dolce dell’estate

Che golosa la ricetta della torta al melone di Anna Moroni, la ricetta della torta soffice al melone da Ricette all’italiana. Puntata del 18 giugno 2020 oggi per Anna Moroni che ci ha deliziato con la torta dell’estate, con un dolce al melone. E’ una torta che si prepara in poco tempo, un pan di Spagna al gusto di melone. Il tempo di pulire il melone mantovano dai semi e dalla buccia e poi il resto sarà davvero velocissimo. Come sempre dalle Ricette all’italiana di Anna Moroni solo ottimi dolci, ottime ricette. Sono soprattutto le torte di Anna Moroni le Ricette all’italiana più golose e più desiderate da tutti.

LA RICETTA DI ANNA MORONI DELLA TORTA AL MELONE, LA TORTA SOFFICE DI RICETTE ALL’ITALIANA

Ingredienti: 300 g di farina tipo 1, 200 g di zucchero semolato, 200 g di melone mantovano IGP, 1 bustina di lievito per dolci, 100 g di latte, 100 g di burro e 3 uova intere

Preparazione: laviamo il melone e togliamo la buccia, tagliamo la polpa a pezzetti e versiamo nella ciotola. In un’altra ciotola rompiamo le tre uova inter, aggiungiamo lo zucchero semolato e lavoriamo bene. Usiamo magari le fruste elettriche per lavorare ben il tutto altrimenti usiamo la frusta a mano o la forchetta ma dobbiamo lavorare a lungo in questo caso. Aggiungiamo il burro ammorbidito e il latte, lavoriamo ancora con le fruste elettriche.

Possiamo adesso aggiungere la farina. Anna Moroni ricorda di essere precisi con il peso degli ingredienti. Aggiungiamo anche il lievito per dolci e un pizzico di sale, che non deve mai mancare nei dolci. Lavoriamo ancora con le fruste e abbiamo il nostro impasto perfetto. Aggiungiamo il melone, amalgamiamo con delicatezza, senza fruste ovviamente. Imburriamo la teglia se non usiamo quelle all’olio come fa Anna, oppure foderiamo con la carta forno. Versiamo tutto il composto nella teglia e livelliamo. Mettiamo in forno a 180 gradi statico per circa 40 minuti. Facciamo raffreddare la torta e completiamo con lo zucchero a velo.