Mozzarella in carrozza di Anna Moroni, le Ricette all’italiana

Che buona la mozzarella in carrozza di Anna Moroni, la ricetta della mozzarella in carrozza vita a Ricette all’italiana oggi 17 giugno 2020. Un piatto super goloso, estivo ma non solo, una ricetta che Anna Moroni ha proposto più volte ma questa volta aggiunge un gusto in più. Possiamo preparare la mozzarella in carrozza di Anna Moroni al gusto di filetti di acciughe al gusto di speck, ma quello buono. Ecco dalle nuove Ricette all’italiana la ricetta di Anna Moroni della mozzarella in carrozza. Anna Moroni oggi dà anche un po’ di consigli ad Annalisa, spiega come essere più ordinate in cucina, come disporre gli ingredienti per la ricetta.

RICETTA ALL’ITALIANA DI ANNA MORONI – LA RICETTA DELLA MOZZARELLA IN CARROZZA

Ingredienti: 8 fette di pancarrè, 150 g di mozzarella, 8 filetti di acciughe dissalate, 6 fette di speck Alto Adige, 100 g di latte, 2 uova, farina, sale e olio di arachide per friggere

Preparazione: versiamo abbondante olio nella padella e facciamo scaldare. Abbiamo il pancarré a cui dobbiamo togliere tutta la crosta. Non usiamo il pane già senza crosta perché è troppo morbido, perfetto per i tramezzini o altro. Con la crosta tolta possiamo magari fare del pane grattugiato per un’altra ricetta.

Nella ciotola rompiamo le 2 uova intere e le battiamo con un pizzico di sale fino. In un piatto versiamo la farina e in una ciotola il latte. Tagliamo la mozzarella a fette spesse 1 cm

Prepariamo la mozzarella in carrozza con due gusti diversi, uno con speck e mozzarella, l’altro con mozzarella e filetti di acciughe.

Disponiamo le fette di aperte sul piano di lavoro e mettiamo i filetti di acciuga, sopra la fetta di mozzarella, chiudiamo con un’altra fetta di pane e schiacciamo bene.

Prepariamo nello stesso modo la mozzarella in carrozza con lo speck. Spennelliamo le fette di pane con il latte, non esageriamo, non dobbiamo bagnarle molto. Passiamo adesso nella farina e schiacciamo ancora. Passiamo adesso nell’uovo. Friggiamo le mozzarelle in carrozza in olio ben caldo, facciamo dorare sui due lati e scoliamo su carta da cucina per eliminare l’unto in eccesso.