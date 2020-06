Erbazzone fritto, la ricetta di Anna Moroni per Ricette all’italiana

Prima ricetta di Anna Moroni oggi 16 giugno 2020 per Ricette all’italiana è la ricetta dell’erbazzone fritto. Tante le nuove ricette all’italiana che Anna Moroni sta proponendo in questa nuova bellissima edizione. In cucina Annina è da sola ma a distanza ci sono tutti. Con la base di questa ricetta possiamo anche fare il ripieno di una torta rustica con la pasta sfoglia o con la pasta brisée. Aggiungiamo la farina e il pane grattugiato necessario per poter fare delle frittelle o una frittata unica. Alla fine Anna Moroni sceglie di fare la frittata, così è più semplice. Ecco la ricetta di oggi dell’erbazzone fritto, una golosità che possiamo gustare sia fredda che calda.

RICETTE ALL’ITALIANA – CON LA RICETTA DI ANNA MORONI FACCIAMO L’ERBAZZONE FRITTO

Ingredienti: 1 kg di bieta, 2 uova, 60 g di burro, 150 g di parmigiano grattugiato, sale, olio di oliva, pepe, 1 spicchio di aglio, 40 g di farina e 60 g di pane grattugiato

Preparazione: laviamo le foglie di bieta, tagliamo a metà e lessiamo con pochissima acqua nella pentola. Appena è cotta mettiamo sotto l’acqua corrente e poi strizziamo benissimo. Tritiamo in modo grossolano la bieta al coltello e ripassiamo in padella con una grossa noce di burro, aggiungiamo uno spicchio di aglio, saliamo.

Intanto, nella ciotola rompiamo le due uova intere, battiamo e aggiungiamo il parmigiano grattugiato, mescoliamo e aggiungiamo un po’ di pepe fresco macinato, saliamo, aggiungiamo anche il cumino (facoltativo). Aggiungiamo la farina e un po’ di pane grattugiato e mescoliamo bene il tutto.

Facciamo intiepidire la bieta e versiamo nella ciotola. Amalgamiamo bene e scopriamo se la consistenza è quella giusta. Dobbiamo fare delle grosse frittelle e se necessario aggiungiamo altro pane grattugiato.

In padella scaldiamo un po’ di olio di oliva. Formiamo le frittelle ma alla fine Anna Moroni decide di fare un’unica frittata.