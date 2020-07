Cristina Marino prepara il dolce al cioccolato, la ricetta in una golosa diretta Instagram

Cristina Marino, la bellissima compagna di Luca Argentero, è sempre attentissima alla sua dieta ma anche lei mangia dolci, quelli fatti in casa, ed ecco la sua ricetta di un dolce al cioccolato. Da poco è nata la piccola Nina Speranza e desdiera tornare in forma il più presto possibile ma prima del parto in una delle sue dirette Instagram ci ha deliziato con la ricetta del dolce al cioccolato. Utilizza cioccolato fondente, zucchero di canna, burro, uova e amido di mais, niente altro. E’ un dolce perfetto anche per chi non mangia il glutine. E’ una delle ricette che troviamo sul profilo Instagram, di Befancyfit. Date un’occhiata anche agli altri consigli ma non perdete questa ricetta di Cristina Marino, magari aggiungiamo anche un po’ di sano allenamento.

RICETTE INSTAGRAM – LA RICETTA DI CRISTINA MARINO DEL DOLCE AL CIOCCOLATO

Ingredienti per il dolce al cioccolato fondente: 5 uova, 250 g di cioccolato fondente, 100 g di burro, zucchero di canna (o agave), amido di mais

Preparazione dolce al cioccolato di Cristina Marino: facciamo sciogliere a bagno maria il cioccolato fondente con i 100 g di burro. In una ciotola montiamo 5 tuorli e 3 cucchiai di zucchero di canna. Aggiungiamo un cucchiaio di amido di mais, mescoliamo bene. Otteniamo un composto omogeneo a cui adesso aggiungiamo il cioccolato fondente fuso con il burro, mescoliamo bene.

Usiamo un’altra ciotola per montare gli albumi a neve. Aggiungiamo gli albumi nell’altro composto, amalgamiamo bene. Versiamo il composto nella teglia e mettiamo in forno per 25 minuti circa a 180 gradi. Facciamo raffreddare e se vogliamo possiamo completare il dolce con lo zucchero a velo. Tagliamo a quadrotti e serviamo. Ovviamente non esageriamo, condividiamo per non mangiare troppo dolce, c’è tanto burro e l’estate è arrivata.

