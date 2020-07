La ricetta dello strudel di ciliegie di Anna Moroni, Ricette all’italiana dolci e veloci

Un dolce con le ciliegie è la ricetta di Anna Moroni per Ricette all’italiana, lo strudel di ciliegie è un dolce facile e veloce da fare perché utilizza il pan di Spagna e la pasta sfoglia già pronte. 15 minuti per la cottura delle ciliegie in pentola, 40 minuti di cottura del dolce in forno e lo strudel alle ciliegie è pronto. Tanti i consigli di Anna Moroni dalla sua cucina di Ricette all’italiana e per questa ricetta ricorda che li strudel non va mai tagliato né mangiato caldo, bisogna prima farlo ben raffreddare. Anna completa le fette di strudel con altre ciliegie e zucchero a velo ma saranno buonissime anche semplice, senza aggiungere altro.

RICETTE ALL’ITALIANA DI ANNA MORONI – LA RICETTA DELLO STRUDEL DI CILIEGIE

Preparazione: laviamo le ciliegie, le denoccioliamo e le abbiamo quindi a pezzi, versiamo in una pentola e aggiungiamo lo zucchero semolato, la vaniglia, la scorza di limone grattugiata e il succo di limone. Mescoliamo il tutto e facciamo cuocere fino a quando le ciliegie risultano un po’ appassite, quindi non più di 15 minuti. Facciamo raffreddare.

Anna Moroni utilizza il pan di Spagna già pronto, possiamo comprarlo in pasticceria, al supermercato o prepararlo noi a casa. Tagliamo il rettangolo di pan di Spagna a fettine sottili.

Abbiamo anche la pasta sfoglia rettangolare già pronta. Disponiamo la pasta sfoglia sul piano di lavoro con la carta forno sotto. Adagiamo sopra la pasta sfoglia le fettine di pan di Spagna. Con il succo delle ciliegie bagniamo un po’ il pan di Spagna.

Sbricioliamo gli amaretti, Anna Moroni lo fa con il mortaio. Aggiungiamo gli amaretti sbriciolati sul pan di Spagna, aggiungiamo le mandorle tritate in modo grossolano quindi le ciliegie e il loro succo. Completiamo con la scorza d’arancia candita e tagliata a pezzettini piccoli. Arrotoliamo lo strudel. Spennelliamo nella parte dove chiudiamo con il tuorlo sbattuto. Disponiamo nella teglia da forno, bucherelliamo con la forchetta. Spennelliamo con il tuorlo sbattuto e aggiungiamo sopra lo zucchero semolato. Mettiamo in forno a 180 gradi statico per circa 40 minuti.