Anna Moroni regala la ricetta della torta di menjar blanc

Torta di menjar blanc è un dolce tipico di Alghero, è la ricetta dolce di Anna Moroni per le Ricette all’italiana di oggi 7 luglio 2020, è la torta fatta con la pasta frolla e il ripieno di crema di latte. E’ una delle dolci Ricette all’italiana di Anna Moroni da provare subito, una torta golosissima. Prepariamo tutto con largo anticipo, Anna Moroni consiglia di fare la crema al latte il giorno prima e farla ben raffreddare e rapprendere. Anche la pasta frolla possiamo prepararla prima e metterla in frigo così sarà tutto più semplice e veloce e in poco tempo potremo gustare la torta bianco mangiare, la torta sarda che piace tanto ad Anna Moroni. Questa è la ricetta che le ha suggerito un amico di Alghero, non ci resta che provare a farla con tutti i consigli della maestra in cucina per Ricette all’italiana.

RICETTE ALL’ITALIANA DI ANNA MORONI – LA TORTA DI MENJAR BLANC

Preparazione: per la crema scaldiamo il latte, ne teniamo un pochino da parte, nel latte versate nella pentola aggiungiamo e scorza di limone e foglie di menta. Aggiungiamo anche un pizzico di sale e portiamo a bollore.

In una ciotola piccola versiamo l’amido di mais e lo zucchero, aggiungiamo il latte messo da parte, mescoliamo e facciamo sciogliere il tutto con la frusta a mano. Versiamo questo composto nella pentola con il latte bollente, mescoliamo sempre e facciamo addensare. Il consiglio di Anna Moroni è di preparare la crema il giorno prima. Versiamo la crema pronta in una ciotola grande e facciamo raffreddare, mettiamo in frigo, magari per un giorno come consigliato da Annina.

Per la frolla impastiamo le due farine e aggiungiamo il burro freddo, le uova e lo zucchero, impastiamo tutto velocemente e poi avvolgiamo nella pellicola e mettiamo in frigo per 30 minuto.

Dividiamo la pasta frolla in due parti. usiamo una teglia possibilmente a cerniera da 24/26 cm di diametro. Stendiamo la frolla fredda con il mattarello aiutandoci con un po’ di farina e magari con la carta forno.

Foderiamo la teglia con la carta forno e disponiamo lo strato di pasta frolla, creiamo un guscio e versiamo dentro la crema fredda. Chiudiamo con il disco di pasta frolla. Sigilliamo facendo un bel cornicione e bucherelliamo con la forchetta per fare uscire il vapore. Sprizziamo con l’acqua e aggiungiamo lo zucchero semolato.

Mettiamo in forno a 190 gradi già raggiunti per circa 45/50 minuti. Facciamo raffreddare e gustiamo.