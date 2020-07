La ricetta del dolce Pan di Stelle in vasetto senza cottura

Per il compleanno di sua figlia una nostra lettrice ci ha proposto questa ricetta veloce della pan di stelle dolce, un dessert amato tanto da grandi e piccini. il dolce è stato preparato in modo semplice e veloce e senza cottura il giorno prima del compleanno così da non aver il pensiero di fare in fretta un dolce, di sporcare la cucina oppure ritirare il dolce in pasticceria. Una festa in famiglia con poche amichette e il dolce preferito della piccola Elena, un vero successo. La ricetta di questo dolce pan di stelle è molto semplice e veloce ma c’è un piccolo trucco per servirlo, non sprecarlo e conservarlo al meglio.

LA RICETTA DI UN DOLCE FREDDO PER GRANDI E BAMBINI

Ecco cosa vi servirà per realizzare il dolce e dessert pan di stelle della nostra cara amica e lettrice. Procuratevi dei vasetti ermetici di vetro della dimensione e forma che vi piace di più, saranno i contenitori monoporzione per i vostri dessert pan di stelle. Sì, perché li metterete proprio nei vasetti monoporzione così da farli assaggiare a tutti ma ognuno con il proprio vasetto.

Gli ingredienti che vi serviranno sono: una confezione di pan di stelle, un barattolo di nutella da 250 grammi, panna spray. Con queste dosi sicuramente otterrete molti vasetti monoporzione. Almeno 10/12 ma dipende molto dalle dimensioni dei vasetti che scegliete. A questo punto mettete la nutella a sciogliere a bagnomaria. Prendete tutti gli ingredienti e metteteli a vista così da creare una catena di montaggio con i vasetti. L’ordine di inserimento per avere il dessert pan di stelle perfetto è questo: pan di stelle (da bagnare con un goccio di acqua, con il latte sarebbe troppo pesante), nutella sciolta, e uno spruzzo di panna, e così via fino alla fine del vasetto. Chiudete il vasetto ermetico e riponete in frigo. Le vostre monoporzioni per grandi e piccini sono pronte. Buon compleanno a Elena e buon dolce a tutti!